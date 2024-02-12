На стадионе Allegiant Stadium в штате Невада состоялся Супербоул-2024 — финальная игра за титул чемпиона американской Национальной футбольной лиги. Победу одержала команда Kansas City Chiefs. Супербоул, самое рейтинговое спортивное событие в США, собирает множество знаменитостей и сопровождается выступлениями звезд, а также показами рекламных роликов и трейлеров к самым ожидаемым кинопремьерам. Как он прошел в этом году, — в материале RTVI.

В преддверии события активно обсуждались слухи о том, что на сцену Супербоула-2024 выйдет Бейонсе. Эти ожидания усилились, когда зрители заметили на трибуне ее мужа, рэпера Джей Зи, и их дочерей — 12-летнюю Блю Айви и 6-летнюю Руми. Вопреки надеждам поклонников к слушателям звезда так и не вышла — вместо этого с экранов продемонстрировали рекламу ее нового кантри-альбома, премьера которого запланирована на март.

Кроме Бейонсе и Джей Зи, на трибуне Allegiant Stadium также появились Гвен Стефани, Лана Дель Рей, Ариана Гранде, Блейк Лайвли, Пол Радд и другие звезды.

Выступления

Перед началом матча перед зрителями выступили кантри-певица Риба Макинтайр, которая спела американский гимн, исполнительница главной роли в фильме «Соединенные Штаты против Билли Холидей» Андра Дей, а также рэпер Пост Мэлоун.

Хедлайнером мероприятия стал рэпер Ашер, который исполнил 11 песен в перерыве между второй и третьей четвертями матча. Для участия в двух номерах к нему на сцену поднялась Алиша Киз, помимо которой в выступлении приняли участие рэперы Лудакрис, will.i.am, Лил Джон, Джермейн Дюпри и H.E.R.

Организаторы также планировали выступление диджея Tiesto, однако за три дня до Супербоула тот сообщил, что не сможет принять участие в концерте по «семейным обстоятельствам».

Реклама

Говоря о рекламе на Супербоуле-2024, эксперты издания Fast Company обратили внимание на то, что в этот раз мероприятие обошлось без рекламы таких компаний, как Ford, General Motors и Stellantis, а большая часть эфирного времени досталась продуктовым производителям.

В ролике сети кофеен от Dunkin’ Donuts зрителям показали, как Бен Аффлек решает стать «настоящей поп-звездой», однако сталкивается с отсутствием слуха и чувства ритма. Актер Крис Пратт снялся в рекламе картофельных чипсов Pringles, представ в образе усатого Джулиуса Принглса, изображенного на упаковке картофеля.

В рекламном ролике кофейного напитка Stok легендарный сэр Энтони Хопкинс разыграл сцену подготовки к выходу на футбольное поле в образе игрушечного дракона — маскота одной из футбольных команд.

Одним из главных рекламных событий кубка стал показ видеоролика от Мартина Скорсезе, который он подготовил вместе с компанией по запуску сайтов Squarespace. По сценарию ролика во время нашествия инопланетян люди не обращают внимания на происходящее из-за того, что слишком погружены в свои гаджеты. Для того, чтобы привлечь их внимание, инопланетяне решают создать свой собственный веб-сайт.

Радикально иной подход к созданию рекламы продемонстрировал рэпер Канье Уэст. Он обратился к поклонникам футбола с экранов в формате 30-секундного ролика «сторис», снятого на телефон в вертикальном положении.

Уэст сообщил, что решил потратить «весь бюджет» на эфирное время, сэкономив на самой рекламе. После этого рэпер пригласил всех посетить его сайт yeezy.com и продиктовал его адрес по буквам. Как отметили журналисты The Hollywood Reporter, рекламу Уэста могли показать лишь в некоторых штатах, так как зрители в Лос-Анджелесе не увидели его обращение.

Неожиданным воссоединением стало появление Арнольда Шварценеггера и Дэнни ДеВито — дуэта из фильма «Близнецы» — в рекламном видео финансово-страховой компании State Farm Insurance. В начале ролика Шварценеггер становится объектом насмешек из-за своего акцента, однако в конце спасает домашних питомцев семейства, чей дом оказывается охвачен пожаром.

Анонсы

Посетители Супербоула-2024 также смогли увидеть первый тизер к новому фильму Marvel «Дэдпул и Росомаха». На первых секундах видео Дэдпул отмечает свой день рождения, однако сразу после того, как он задувает свечу, к нему домой приходят несколько вооруженных агентов Time Variance Authority (TVA). Затем супергерой демонстрирует свою визитную карточку, обращаясь к зрителям прямо с экрана, получает предложение «стать героем среди героев» и обещает «навсегда изменить вашу кинематографическую вселенную».

Помимо этого, в ходе мероприятия показали тизер к фентезийному мюзиклу «Злая: Часть первая» с Арианой Гранде и Синтией Эрифо и трейлеры фильмов «Каскадеры» с Райаном Гослингом и Эмили Блант, «Планета обезьян: Новое царство», а также четвертой части мультфильма «Гадкий я».

По итогам матча победителем Супербоула-2024 стала команда Kansas City Chiefs, которая обыграла San Francisco 49ers со счетом 25:22. Таким образом, команда из Канзаса одержала победу на Супербоуле второй раз подряд. За всю историю футболисты одерживали победу в финальной игре Национальной футбольной лиги США 4 раза — в 1969, 2019 и 2023 годах.

Поддержать команду из Канзаса прилетела в США певица Тейлор Свифт, отыгравшая перед этим концерт в Японии. После объявления результатов матча Свифт поцеловалась со своим бойфрендом Трэвисом Кэлси, одним из игроков Kansas City Chiefs.