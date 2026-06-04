Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов, выступая в Блогерской студии VK Видео на Петербургском международном экономическом форуме, заявил о беспрецедентном интересе со стороны желающих пополнить отряд космонавтов. Главной задачей на текущем этапе глава госкорпорации назвал вовлечение молодежи в космическую отрасль.

В ходе интервью Баканов сообщил, что в настоящее время продолжается пятый открытый отбор в отряд космонавтов. Впервые в истории отечественной пилотируемой космонавтики запущен онлайн-сервис для сбора документов, разработанный совместно с Минцифры России. Спрос значительно превзошел ожидания: черновик заявления подали уже 11 тысяч человек.

«В этот раз спрос превысил даже тот спрос, который в Штатах», — подчеркнул Дмитрий Баканов, отметив, что, несмотря на строжайший медицинский и образовательный отбор, который пройдут лишь единицы, сам ажиотаж свидетельствует о высоком интересе молодежи к работе в ракетно-космической отрасли.

Глава Роскосмоса акцентировал внимание на системной кадровой политике: госкорпорация развивает сеть профильных «космических классов» и расширяет «созвездие вузов», куда входят 28 высших учебных заведений, включая МГТУ им. Баумана, «Водяных» в Санкт-Петербурге и Самарский университет.

«Мы считаем, что недостаточно молодежи. Мы занимаемся тем, чтобы вовлекать, вовлекать. Чтобы ребята опять начали грезить космосом и воплощать эти мечты в реальность собственными руками», — резюмировал Баканов.

Баканов также сообщил, что стоимость полета космического туриста на российском корабле «Союз» на Международную космическую станцию (МКС) составит около 2 млрд рублей. «Стоимость — это ракета, поделенная на количество участников. Два профессионала должно быть обязательно, потому что непрофессионалов на миссию не отправят, поэтому около 2 млрд рублей», — пояснил Баканов.

Глава «Роскосмоса» также отметил, что Россия готовит и отправляет к МКС космонавтов из зарубежных стран. Он добавил, что предстоит важный этап — переход от МКС к Российской орбитальной станции. «Все понимают колоссальные риски, межгосударственные, очень тяжело кооперироваться на перспективу 10-20 лет», — сказал Баканов.