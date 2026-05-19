Книжный сервис «Литрес» совместно с исследовательским агентством Magram MR провел опрос среди более 1200 россиян старше 18 лет, чтобы выяснить, какие гуманитарные науки они считают наиболее полезными для осмысления устройства мира и собственного места в нем. Лидерами стали история, которую выбрали 69,5% респондентов, и психология с результатом 59%. В пятерку наиболее значимых также вошли философия (39,1%), искусствознание (19,7%) и антропология (14,6%).

Опрос выявил заметные различия между поколениями. Антропология и искусствознание оказались науками молодых: среди участников в возрасте 18—24 лет их выбирают 19,2% и 26% соответственно, тогда как среди опрошенных старше 55 лет — лишь 9,5% и 16,8%. Психология наиболее популярна в группе 25—34 лет (61%), а история, напротив, ближе старшему поколению — 82,2% людей после 55 лет считают ее самой важной против 63,6% среди респондентов 25—34 лет.

Главными мировоззренческими вопросами для россиян стали устройство общества (55%) и поиск ответа на вопросы «кто я?» и «в чем смысл жизни?» (53%). На третьем месте оказалась этика (45%), далее следуют познание мира (36%) и художественно-эстетические вопросы (21%). При этом этические проблемы наиболее значимы для людей старше 55 лет (57,9%), тогда как в группе 45—54 лет этот показатель составляет 41,9%. Художественно-эстетические вопросы чаще волнуют молодежь: 28,8% среди респондентов 18—24 лет против 17,8% в возрастной группе старше 55 лет.

Интерес к фундаментальным вопросам мироздания подтверждается и данными о продажах книг. По информации «Литрес», за период с 1 января по 15 мая 2026 года выручка от продажи книг по философии выросла на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самыми востребованными произведениями по сумме выручки во всех форматах стали трактат «Государь» Никколо Макиавелли, сборник афоризмов «Наедине с собой» римского императора Марка Аврелия и «Нравственные письма к Луцилию» Луция Аннея Сенеки.