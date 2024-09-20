Зеркальные инсталляции, классика мирового кино, выставка легенды советского андеграундного искусства, фильм к столетию Марчелло Мастроянни, выставка рунета. Куда пойти в Москве на выходных с 20 по 22 сентября, рассказываем в материале RTVI.

«Небесные артефакты»

В Доме Культуры «ГЭС-2» проходит инсталляция «Небесные артефакты» художников Франциско Инфанте-Араны и Платона Инфанте. В пространстве Проспекта «ГЭС-2» установили восемь арт-объектов, большинство из них Инфанте-Арана придумал еще в шестидесятые годы, но в таком масштабе они представлены впервые. Огромные зеркальные скульптуры символизируют быстротечность времени и его цикличность, также они напоминают космические корабли.

«Париж, Техас»

В российском прокате идет обновленная до 4К версия фильма «Париж, Техас» режиссера Вима Вендерса. Реставрация ленты проходила под кураторством Вендерса, который следил за качеством и цветокоррекцией. Премьера обновленной версии состоялась на Каннском кинофестивале 2024 года к 40-летию фильма.

«Париж, Техас» — это история о поисках себя и своего места в мире, о любви, утрате и надежде на второй шанс. Главный герой, бесцельный бродяга Трэвис Хендерсон, после четырех лет скитаний по техасской пустыне возвращается в общество, чтобы найти жену и сына. Что же произошло с ним четыре года назад и почему он сбежал от своей же жизни остается тайной. В главных ролях снялись Гарри Дин Стэнтон («Чужой») и Настасья Кински («Внутренняя империя»).

«Квалиа»

В галерее ГУМ-RED-LINE проходит персональная выставка художника Сергея Шутова «Квалиа», посвященная «золотому веку» московского творческого андеграунда. В экспозиции будут представлены 35 живописных работ, выполненных за последние пять лет. Используя сверкание светоотражающих материалов как материальный аналог космического эфира, Шутов совмещает мистику и шутовство.

Названием выставки стал философский термин «Квалиа» — субъективный эмоциональный опыт, связанный с ощущениями, и отличающийся от случая к случаю, даже если ощущения остаются одними и теми же. С целью создания атмосферы мастерской Шутова в Фурманном переулке в конце восьмидесятых, часть галереи покрыли серебристым полихролвинилом, а пространство мастерской полностью затянули зеркальной пленкой.

«Зотов.Кино»

22 сентября в Центре «Зотов» состоится показ фильма Кристофа Оноре «Мой Марчелло». Картина представляет трогательное признание Кьяры Мастроянни, исполнившей главную роль, своему отцу, легендарному актеру Марчелло Мастроянни. По сюжету Кьяра, уставшая от упреков режиссеров, решает полностью перевоплотиться в своего отца и попробовать жить его жизнью.

21 сентября в рамках киноклуба «Архитектура кино» пройдет обсуждение знаковой драмы «Мне двадцать лет» Марлена Хуциева о поколении шестидесятников с архитекторами Юлей Каптур, Марией Важенич и Ирой Бугай.

«Любовь. От и До»

До 29 сентября в Первой Образцовой типографии проходит выставка «Любовь. От и До». Тотальная инсталляция представляет собой 13 комнат-эпизодов, разделенных на две части: «Познание» и «Исцеление».

Перед закрытием выставки художница Pranna представила проект «Слова след» — павильон с трансляцией документального видео и большой рукописью-артефактом, которая появилась как итог взаимодействия зрителей выставки с инсталляцией в 13-м зале «В зале ожидания нет свободных мест» художницы. В нем каждый посетитель мог оставить свои слова на бумаге в виде признания, благодарности или пожелания, поместив свое сообщение во временной депозитарий, таким образом символически исцеляя прошлое или конструируя возможное будущее.

«Дом в пространстве .ru: 30 лет Рунета»

В московском бизнес-центре Central City Tower проходит выставка Дом.ру, посвященная тридцатилетию российского сегмента интернета. Экспозиция «Дом в пространстве .ru: 30 лет Рунета» разделена на три тематические зоны, где представлены работы современных художников. «Комната прошлого» приглашает посетителей погрузиться в атмосферу 90-х годов с работами Кирилла Манчунского, Турбена и Даниила Кудряшова, которые иллюстрируют первые шаги российского интернета в условиях ограниченного доступа и минимальных технологий.

«Комната настоящего» представляет цифровой мир сегодняшнего дня — быстрый, удобный и разнообразный. Полина Абина, Алексей Себякин и Альфия Шайхулова показывают, как интернет изменил нашу жизнь и стал неотъемлемой частью современной реальности. «Комната будущего» предлагает заглянуть в мир завтрашнего дня с работами Полины Абиной, Славы Нестерова, Романа Головко и Дарьи Арбузовой. Художники представляют возможные сценарии будущего развития интернета и его влияния на общество и культуру.