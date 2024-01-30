22 февраля в России стартует повторный показ анимационного фильма «Рыбка Поньо на утесе» Хаяо Миядзаки. Фильм на большие экраны выпустит кинопрокатная компания Russian World Vision.

«Рыбка Поньо на утесе» сюжетно напоминает «Русалочку» Ганса Христиана Андерсена, только версия Миядзаки — добре, в большей степени наполнена детской наивностью и любовью. Рыбка Поньо — дочь морского колдуна и прекрасной богини — живет под водой вместе с отцом и многочисленными сестрами. Однажды волной ее выбрасывает на берег и ее спасает мальчик Сооскэ, который вскоре становится ее лучшим другом. Чтобы узнать лучше мир людей, Поньо просит отца сделать ее человеком.

Критики называют фильм 2008 года «Рыбка Поньо на утесе» самой сентиментальной работой Миядзаки. В сравнении с другими картинами японского мастера эта отличается простотой сюжета и детской искренностью. Своим настроением она напоминает его работу «Мой сосед Тоторо» — историю маленьких сестер, которые знакомятся с добрыми лесными духами.

«Лучшая похвала, которую я слышал, исходила от пятилетней девочки. Она сказала своей бабушке, что посмотрела мультфильм, который сделал другой пятилетний ребенок», — рассказывал Миядзаки после премьеры фильма «Рыбка Поньо на утесе».

В российском прокате все еще идет другое аниме Миядзаки — работа 1997 года «Принцесса Мононоке», а также его новая картина «Мальчик и птица».