Будущие сезоны «Сёгуна» могут снимать в Японии, если страна решит проблемы с инфраструктурой и системами финансирования. Такое заявление сделала продюсер Миягава Эрико в ходе дискуссии на Токийском международном кинофестивале. Об этом сообщает Variety.

Отвечая на вопрос о возможности съемок в Японии, продюсер выразила заинтересованность, отметив, что лично будет предлагать такие идеи, хотя окончательное решение остается за студией. Первый сезон не снимали в Японии из-за пандемии COVID-19, которая помешала создателям приехать на подготовку, а также из-за инфраструктурных ограничений. Проекту требовались огромные павильоны, локации для строительства рыбацких деревень и замковых стен, что в итоге привело съемочную группу в Ванкувер, где вся необходимая инфраструктура была компактно расположена.

Участники панели, включая президента Film Solutions Co. Кусуноки Дзюнко, обозначили ключевые проблемы, мешающие Японии конкурировать за такие масштабные проекты. Несмотря на введение государственных стимулов для кинопроизводства, сохраняется серьезная проблема с утверждением грантов. Производства вынуждены нанимать персонал и формировать бюджеты до получения гарантий финансирования, рискуя потерять все в случае отказа. Кроме того, необходимость укладываться в фискальный год сокращает реальное время на препродакшн до шести месяцев.

Еще одним барьером является нехватка крупных объектов для съемок. Как отметила Кусуноки, даже самые большие звуковые павильоны Японии, например, у Toho, по голливудским меркам очень малы. Опыт Таиланда со съемками фильма «Чужой: Земля», для которого потребовалось 13 павильонов и импорт сотен осветительных приборов, показал, что азиатские страны сталкиваются с аналогичными вызовами масштаба.

Продюсер Шайлер Вайс из Австралии, однако, призвал рассматривать международные производства как возможность, а не угрозу, ссылаясь на пример Новой Зеландии, где «Властелин колец» превратил Веллингтон в глобальный киноцентр. Участники дискуссии также сошлись во мнении, что для удержания талантов необходимо улучшать условия труда в местной индустрии, включая низкие зарплаты и чрезмерно длинный рабочий день, и активнее вовлекать японских специалистов в международные проекты, как это произошло в сериале «Токийский вице».

«Сегун», вышедший в 2024 году, успел получить ряд престижных премий. На церемонии «Золотой Глобус» проект завоевал четыре награды в номинациях «Лучший драматический сериал», «Лучшая женская роль» (Анна Саваи), «Лучшая мужская роль» (Хироюки Санада) и «Лучший актер второго плана» (Таданобу Асано). Также «Сегун» получил пять статуэток «Эмми» и четыре приза Гильдии актеров США.

Сериал основан на одноименном романе Джеймса Клавелла. В центре сюжета — английский моряк Джон Блэкторн (Космо Джарвис). Он служит штурманом на одном из кораблей голландской флотилии, которая направляется к берегам Японии. Однако добирается туда лишь один корабль с парой десятков изголодавших матросов на борту. Блэкторн оказывается в Японии — стране, почти полностью изолированной от европейского мира и считающей христиан варварами. Ему предстоит не просто выжить, но и понять японское общество, встроиться в него.