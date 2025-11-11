Тейлор Свифт официально сменила Мадонну на посту самой продаваемой артистки в истории мирового шоу-бизнеса. Об этом свидетельствуют данные глобального рейтинга ChartMasters, основанного на метрике Equivalent Album Sales (EAS), которая объединяет все основные источники потребления музыки — физические и цифровые альбомы, синглы и стриминг — в единый показатель.

Согласно последнему обновлению, Свифт набрала 253,4 миллиона EAS, что всего на 0,1 миллиона больше, чем у Мадонны (253,3 миллиона). Хотя разница минимальна, этот момент является крайне символичным, означая передачу поколенческой эстафеты между двумя артистками, каждая из которых в своё время определяла механизмы успеха в индустрии.

Мадонна, чей взлёт в 1980-х годах переопределил возможности женского поп-успеха, оставалась бесспорной королевой на протяжении более двух десятилетий. Она была первой певицей, преодолевшей рубежи в 150, 200 и 250 миллионов проданных альбомных эквивалентов. Её чистые продажи альбомов (210 миллионов) сами по себе были достаточны для лидерства, не говоря уже о 75 миллионах проданных физических синглов.

Тейлор Свифт начала свою карьеру в 2006 году в жанре кантри, и её шансы достичь глобального масштаба казались минимальными. Однако её карьера демонстрирует беспрецедентную долговечность. Если пиковый период большинства крупных артистов редко длится более 6 лет, то Свифт уже 19 лет находится на непрерывном взлёте, выпустив за это время 12 успешных альбомов. Её недавние релизы, такие как «Midnights» и «The Tortured Poets Department», лишь подтверждают её коммерческую мощь.

При этом их пути к успеху кардинально различаются. Мадонна строила свою империю на провокационных образах и синглах, задававших тренды. Свифт, напротив, никогда не гналась за модой, создавая собственную музыкальную нишу. Её аудитория чувствует связь с песнями, а не визуалом. Если Мадонна всё ещё сильно опережает Свифт по продажам физических носителей, то Свифт доминирует в цифровую эпоху, лидируя по цифровым продажам и стримингу.

Обе артистки объединяет не только творческий талант, но и редкое сочетание артистизма и предпринимательской хватки. Они выстраивали свои бренды, принимали стратегические карьерные решения и стали самодостаточными предприятиями.

Теперь Свифт занимает 5-е место в общем зачёте среди всех артистов в истории, уступая только The Beatles, Майклу Джексону, Элвису Пресли и Queen. С её текущей скоростью роста она может обогнать Queen уже к 2027 году. Хотя до рекорда The Beatles, которые остаются недосягаемыми лидерами, ей ещё очень далеко, Свифт не раз доказывала, что её нельзя недооценивать.