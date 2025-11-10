Исследование средневекового искусства в «ГЭС-2», документальное кино, «эхо» кинофестивалей и иммерсивный спектакль в Кибердоме. Куда сходить в Москве (и не только) на неделе с 10 по 16 ноября — в материале RTVI.

«Нетемные века: новеллы о Средневековье и академизмах»

13 ноября 2025 года в Доме культуры «ГЭС-2» стартует масштабный выставочный проект «Нетемные века: новеллы о Средневековье и академизмах». Экспозиция, которая займет галереи СЗ—С4 на −1 этаже, будет исследовать влияние художественного наследия Античности и Средневековья на современное искусство. Выставка продлится до 3 мая 2026 года.

Проект ставит под сомнение устоявшиеся стереотипы, согласно которым Древняя Греция и Рим считаются безусловным эстетическим эталоном, а Средневековье — эпохой культурного упадка. Через диалог произведений разных эпох кураторы предлагают зрителю свежий взгляд на исторические периоды.

Выставка разделена на две взаимосвязанные части. Раздел «Академизмы» прослеживает античные мотивы в русском искусстве — от классицизма и академизма до современности. Кульминацией этого раздела станет диалог между апокалиптическим полотном Льва Бакста «Древний ужас» (Terror Antiquus) и объектом Бориса Орлова «Икар», созданным накануне распада СССР.

Beat Weekend

С 13 по 23 ноября в 21 городе России состоится тринадцатый фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend. Программа включает кинопоказы и специальные события — дискуссии, лекции и встречи с экспертами.

В рамках фестиваля будут показаны фильмы, посвященные различным аспектам современной культуры. В программу вошла картина «Время брутализма», исследующая архитектурное наследие Скопье. В Москве показ представит искусствовед Елизавета Лихачева. Фильм «Я — Мартин Парр» познакомит зрителей с творчеством фотографа агентства Magnum, а в столице его представит основатель Superposition® Роман Крихели. Также в Москве состоится показ фильма «Трезвое село» режиссера Юлии Серьгиной, посвященного борьбе с алкоголизмом.

«Эхо» фестиваля «Послание к человеку»

С 14 ноября в Москве, Казани, Екатеринбурге, Перми и Владивостоке пройдет программа «Эхо фестиваля» Международного кинофестиваля «Послание к человеку». Зрители увидят более 80 картин — лауреатов и финалистов юбилейного 35-го фестиваля, который состоялся в Санкт-Петербурге в октябре.

В Москве показы пройдут на площадках киноцентра «Октябрь», кинотеатра «Москино Салют», в Третьяковской галерее, лектории Музея «Гараж» и киноклубе «Цикл». Зрителям представят конкурсные работы и фильмы из шести специальных программ фестиваля. В программе фильмы Виктора Косаковского, Сергея Дворцевого прошлых лет, а также новые зарубежные и российские картины.

«Архитектура мобильности»

С 13 по 16 ноября 2023 года в Музее архитектуры имени А.В. Щусева, во флигеле «Руина», пройдет выставка «Архитектура мобильности» — финальное событие юбилейного десятого сезона фестиваля «Открытый город». Фестиваль проводится по инициативе главного архитектора Москвы, первого заместителя председателя Москомархитектуры Сергея Кузнецова.

Тема десятого сезона посвящена развитию транспортной среды города как многослойной структуры, сочетающей функциональность с эмоциональным и символическим потенциалом.

На выставке будут представлены работы 15 проектных команд, сформированных из студентов 26 вузов из 16 городов России. В течение четырех месяцев они работали над проектами в рамках воркшопов под кураторством ведущих профильных организаций и бюро, среди которых Музей транспорта Москвы, Институт Генплана Москвы, ARCHINFORM, nefa architects, ATRIUM, ASADOV и другие.

«Леда съела лебедя»

В галерее ART&BRUT проходит персональная выставка художницы Екатерины Пугачевой под названием «Леда съела лебедя» — переосмысление древнегреческого мифа о Леде и Лебеде. Автор фокусируется на современном прочтении тем женской уникальности, переживания травмы и поиска внутренней свободы. Выставка исследует борьбу с одиночеством и насилием, предлагая путь от страха к триумфу, от уязвимости к покою.

Экспозиция состоит из 16 небольших монохромных холстов, которые представляют собой серии, отражающие эмоциональные и физические состояния женщины в сложных жизненных обстоятельствах. Работы художницы демонстрируют переход от состояния жертвы к состоянию силы и умиротворения, подчеркивая трансформационный путь. В архитектуре и элементах выставки также используются мотивы, отсылающие к этим изменениям.

«Идеальный партнёр»

В Кибердоме представили иммерсивный спектакль «Идеальный партнёр» при поддержке театральной компании «Синдикат». Постановка исследует сложные отношения в цифровую эпоху, полные обмана, шантажа интимными материалами, ложных переписок, дипфейков и лжи детектора.

Главная героиня — стендап-комик, которая видит в зале своего бывшего, а конфликт между мужской и женской частью аудитории становится отправной точкой исследования онлайн-знакомств и взаимного недоверия. Зрители оказываются участниками истории, каждый их выбор влияет на развитие событий.

По словам режиссера, спектакль показывает проблемы современного цифрового мира — манипуляции, шантаж, мошенничество, и стремление людей докричаться друг до друга сквозь алгоритмы и отчужденность.

Cube.Moscow

В московском арт-пространстве Cube.Moscow проходит масштабная выставочная программа, включающая 14 новых экспозиций современного искусства. Большинство проектов можно будет увидеть до 7 декабря. Центральным событием стала ретроспективная выставка Валерия Чтака «Это не все, но многое», организованная галереей Syntax под кураторством Эльвиры Тарноградской и Ирины Горловой. В экспозиции представлено около 70 произведений из собрания семьи художника, включая живопись, графику и объекты. Особый интерес представляет последняя работа Чтака, созданная за месяц до его смерти, а также ранние произведения на гофрокартоне и реконструкция его первой тотальной инсталляции «Слоизм» 2007 года.

Второй проект галереи Syntax — персональная выставка Петра Быстрова «От библиофилии — к эрготомании, и обратно». Художник представит работы в уникальной технике «скобогравюры» на дереве, используя скрепки, проволоку, гайки и другие промышленные материалы для создания портретов и мифологических сцен. Помимо этого, в программу вошли выставки других галерей, включая 11.12 Gallery и фонд «Точка зрения», которые представят проекты российских и зарубежных художников в различных медиа — от живописи и скульптуры до цифрового искусства и инсталляций.

«Светлая Оттепель»

В Центре Вознесенского продолжается выставка «Светлая Оттепель» — второй сезон проекта «Центр исследований искусства Оттепели». Экспозиция посвящена осмыслению предтеч цифровой эры и исследованию того, как идеи авангарда начала XX века и художественные практики периода Оттепели предвосхитили современные технологии и цифровую среду.

Выставка представляет работы выдающихся художников, инженеров и учёных Оттепели, таких как Вячеслав Колейчук, Булат Галеев, Владислав Стржеминский и Николай Штокозенов. Особое внимание уделено междисциплинарным экспериментам, световым приборам, светомузыкальным инструментам и архивным материалам, демонстрирующим синтез искусства, науки и технологии. Выставку сопровождает обширная публичная программа, включающая лекции, дискуссии и мастер-классы.

«Пантикапей. Из прошлого в будущее»

16 ноября 2025 года в Волго-Вятском филиале ГМИИ им. А.С. Пушкина начнет работу выставка «Пантикапей. Из прошлого в будущее. 80 лет Боспорской (Пантикапейской) археологической экспедиции ГМИИ им. А.С. Пушкина». Проект посвящен юбилею одной из важнейших археологических экспедиций страны и представит результаты 80-летнего изучения столицы древнего Боспорского царства. Выставка продлится до 1 марта 2026 года.