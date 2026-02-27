Букет из 15 тюльпанов в конце февраля стоит примерно 3 600 рублей, а за год цена выросла на 6,9%. Об этом RTVI сообщили аналитики маркетплейса цветов и подарков Flowwow.

Средний чек при покупке букета из роз за год снизился: 15 штук обойдутся в 4 500 рублей, что на 9% дешевле, чем в аналогичном периоде 2025 года. Такое изменение может быть связано с тем, что россияне стали выбирать более доступные сорта роз, отмечают эксперты.

В целом средний чек на букет цветов в феврале составляет 3 950 рублей. Показатель вырос всего на 0,4% по сравнению с прошлым годом.

«Мы не ожидаем значительного изменения цен к 8 Марта. На итоговую стоимость влияет также доставка при покупке букета онлайн. Поэтому рекомендуем оформлять заказ заранее, чтобы зафиксировать самые выгодные цены», — прокомментировала Вероника Перетягина, руководитель отдела по привлечению и сопровождению селлеров Flowwow.

В 2025 году первый зампред думского комитета по аграрным вопросам Олег Нилов заявлял RTVI, что для снижения цен на цветы к 8 Марта необходимо устранить «чубайсовский» подход к тарифам на электроэнергию для аграриев. По его словам, высокие тарифы (до 14 рублей за киловатт-час) делают производство цветов в России нерентабельным. Ассоциация крестьянских хозяйств не первый год добивается перевода аграриев в особую категорию потребителей с пониженными тарифами, однако в правительстве ранее отмечали, что государство регулирует цены только для населения, а льготы для аграриев могут привести к росту нагрузки на других потребителей.