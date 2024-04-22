Международный кинофестиваль, модный аукцион, выставки современного искусства, новый фильм с Сидни Суини, фэшн-триллер, экспериментальный концерт и премьера спектакля. Куда сходить с 22 по 28 апреля в Москве, — в материале RTVI.

ММКФ

Продолжается 46-ой Московский Международном кинофестиваль (ММКФ). До 26-го апреля можно посетить показы российских и мировых премьер в центральных кинотеатрах столицы — Каро 11 «Октябрь», «Иллюзион», «Художественный», «Поклонка» и других.

В рамках кинофестиваля традиционно проходят встречи с авторами фильмов, показы картин-участников программ и ретроспективы выдающихся работ мирового кинематографа. В общей сложности на ММКФ 2024 года покажут 230 фильмов из 50 стран мира. Закроет фестиваль 26 апреля премьера картины Олега Трофимова «Майор Гром: Игра». В широкий прокат фильм выйдет 23 мая 2024 года.

«ликвидация»

Newnow, «Главный экспонат» и Blanar Art проводят четвертый аукцион молодого современного искусства «ликвидация».

Серийный проект команды Newnow, в котором она поднимает актуальные социально-этические вопросы. Предаукционная выставка и торги «ликвидация» пройдут с 20 по 24 апреля на территории Хлебозавода №9, а одноименный аукцион, который объединит работы 35 современных художников, состоится 24 апреля.

«Индекс подобия», «Уроки радости и боли», «Нити судьбы, карты истории»

С 25 апреля в Доме культуры «ГЭС-2» можно посетить три новые выставки: «Индекс подобия», «Уроки радости и боли» и «Нити судьбы, карты истории».

Международный проект «Индекс подобия» предлагает задуматься о малом в контексте планетарного. Выставка «Уроки радости и боли» рассказывает о советском кинорежиссере Динаре Асановой и ее уникальном кинометоде. Проект «Нити судьбы, карты истории» раскрывает различные грани таких понятий, как «судьба», «предопределенность», «история» и «мифология».

«Реальная история Уиннер»

28 апреля на «Мосфильме» пройдет предпремьерный показ фильма-участника Венецианского кинофестиваля «Реальная история Уиннер». Картина основана на реальных событиях, в ней рассказывается история бывшей сотрудницы американской разведки Реалити Уиннер, арестованной по подозрению в разглашении секретной информации. В ФБР считали, что девушка могла слить данные о возможности вмешательства в президентские выборы США 2016 года. В основу сценария легли стенограммы спецслужбы.

После показа состоится беседа с создательницей фильма Тиной Саттер. Режиссер подключится по видеосвязи и сможет ответить на вопросы зрителей.

«Наследник»

25 апреля в российский кинопрокат выходит фэшн-триллер «Наследник» — фильм номинанта на «Оскар» и лауреата премии «Сезар» режиссера Ксавье Леграна. Главный герой «Наследника» 30-летний Элиас Барнес — новый директор парижского модного дома, который перед показом его первой коллекции узнает о смерти своего отца, с которым не общался много лет. Элиасу предстоит отправиться в Монреаль и разобраться с наследством, которое может разрушить его карьеру и мечты. «Я хотел исследовать, как мужское насилие и патриархат сокрушают мужчин. Это социальное наследство, которое мы получаем не по своей воле с детства», — говорит режиссер.

«Я и Оно» в пространстве «Дом на Хлебном»

26 апреля в пространстве «Дом на Хлебном» открывается выставка «Я и Оно», которая объединит работы двенадцати художников. Они приглашают зрителей исследовать глубины подсознания, столкнуться с лабиринтами мыслей и почувствовать новые эмоции. «Главное, что досталось человечеству от природы для выживания — это уникальный психический феномен — сознание», — отмечает куратор выставки «Я и Оно» Геолина Моргулис.

Спектакль «Симон»



27 и 28 апреля на основной сцене Театра Маяковского пройдет мировая премьера спектакля «Симон». Спектакль поставлен художественным руководителем театра «СамАрт» Денисом Хуснияровым по бестселлеру Наринэ Абгарян. Наринэ Абгарян — лауреат премии «Ясная Поляна» и номинант «Большой книги». По сюжету в горном армянском городке умирает каменщик Симон. Единственное богатство, нажитое им за долгую жизнь, — коллекция женских сердец. Проводить Симона приходят все его женщины, и у каждой из них — своя история встречи и расставания с неидеальным, но чутким и любящим Симоном.

«Великая красота»

В Центре «Зотов» 26 апреля состоится концерт композиторов Владимира Мартынова и Глеба Андрианова при участии солистов камерного оркестра CINEMATICA и дуэта INDEX III. На концерте прозвучит как экспериментальная электроакустическая музыка, так и более классические мотивы.

В преддверии концерта 25 апреля «Зотов. Кино» делает показ культовой картины Паоло Соррентино «Великая красота», главная музыкальная тема которой была написана Владимиром Мартыновым.