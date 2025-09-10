Картина «Голодные игры: Рассвет жатвы» выйдет в российский прокат 19 ноября 2026 года. Права на дистрибуцию приобрели компании Arna Media и «Атмосфера кино».

Экранизация одноимённого бестселлера Сьюзен Коллинз продолжает раскрывать историю Панема до появления Китнисс Эвердин. Действие разворачивается за 24 года до событий оригинальной трилогии, спустя четыре десятилетия после «Баллады о змеях и певчих птицах». В центре сюжета — молодой Хеймитч Эбернети, будущий наставник Китнисс, и его участие в 50-х Голодных играх. Вместе с ним трибутом от 12-го дистрикта становится Мейсили Доннер, лучшая подруга матери Эвердин. Именно ей первоначально принадлежала брошь с сойкой-пересмешницей, ставшая впоследствии символом сопротивления.

Съёмки новой ленты проходили в июле 2025 года в Испании и Германии. Режиссером вновь выступил Фрэнсис Лоуренс, снявший все фильмы франшизы, начиная с «И вспыхнет пламя». Сценарий написал Билли Рэй, соавтор первой экранизации саги. В звёздный состав вошли Джозеф Зада в роли Хеймитча, а также Рэйф Файнс, Джесси Племонс, Майя Хоук, Киран Калкин, Эль Фаннинг и Маккенна Грейс.

Для Lionsgate это уже шестой фильм культовой франшизы, основанной на произведениях-бестселлерах. До этого в российский прокат вышел фильм «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах», который официально оказался в кинотеатрах России спустя два года после мирового релиза.