Кинопрокатная компания «Вольга» выпустит в России фильм «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» 28 августа. В мировой прокат картина вышла 17 ноября 2023 года, премьера ленты состоялась 5 ноября 2023 года.

Производством фильма занималась кинокомпания Lionsgate. До этого до официального российского проката через дистрибьютора «Атмосфера кино» добралась и лента «Белерина» , спродюсированная также Lionsgate. В мае издание Variety опубликовало информацию о том, что Lionsgate решила возобновить прокат своих фильмов в России после двухлетнего перерыва. Источники издания рассказали, что студия готова «продвигаться в России в каждом конкретном случае». Изменение политики кинокомпании в отношении проката в стране объясняется «течением времени» и «изменением настроений».

«Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» — экранизация одноименной книги Сьюзен Коллинз, написавшей серию романов-антиутопий, действие которых происходит в деспотичном государстве будущего Панэм. По сюжету молодой Кориолан Сноу — последняя надежда для своего увядающего рода, ему нужно стать наставником участницы Голодных игр — соревнования на выживание.

Главные роли в фильме исполнили Том Блит, Рэйчел Зеглер, Питер Динклэйдж, Хантер Шафер, Джейсон Шварцман, Виола Дэвис и другие. Режиссером приквела выступил Фрэнсис Лоуренс, снявший почти все предыдущие фильмы франшизы.

После 2022 года ведущие западные кинокомпании и дистрибьюторские сети объявили о приостановке своей деятельности на территории России. При этом независимые кинокомпании, такие как A24, Neon и Film Nation, не прекратили свою работу на российском рынке, осуществляя ее через европейских посредников-дистрибьюторов. В частности, фильм «Анора», выпущенный компанией Neon, собрал в России $3 млн из общей кассы в $57 млн.