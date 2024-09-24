Выставка в казанской «Смене», завершение выставки о любви, книжный сейл-тур, фильмы Каннского и Московского кинофестивалей, выставки московских андеграундных художников. Куда пойти в Москве (и не только) с 23 по 29 сентября, рассказываем в материале RTVI.

«Восточный стиль»

В Казани в центре «Смена» проходит выставка «Восточный стиль», посвященная нереализованным проектам Татарстана первой половины ХХ века. В экспозиции представят непостроенный национальный соцгород, фрагмент неисполненной первой «Татарской симфонии» Игоря Миклашевского, неиспользованный фирменный стиль Национальной библиотеки РТ Кирилла Благодатских.

Никак не связанные друг с другом проекты соединяются через архивы СКБ «Прометей», Казанского оптико-механического завода и работы из коллекции Галеев-Галереи. Экспозиция будет состоять из оригинальной графики, чертежей и планов, объектов, музыкальных композиций и видеоматериалов.

«Архив. Лаборатория. Поиск»

24 сентября в московской галерее pop/off/art откроется персональная выставка фотохудожника Владимира Куприянова «Архив. Лаборатория. Поиск». Экспозиция будет включать в себя эскизы, рабочие материалы художника и серии его камерных произведений. В основу выставки легло исследование архива Куприянова, который формировался на протяжении нескольких десятилетий и оказался забыт после смерти автора в 2011 году.

Владимир Куприянов — один из пионеров независимой художественной сцены 1980-1990х годов, его индивидуальный метод сложился в кругу Д. Пригова, А. Монастырского, Р. Лебедева и других. Мастер выработал совершенно новый подход к фотографии и ее репрезентации: отказываясь от идеи фотографии как аналога картинной плоскости, он создавал инсталляции и объекты, в которых использовал различные эффекты, такие как отражение, засвечивание, деление на части, кадрирование, наложение нескольких слоев, имитирующих мультиэкспозицию.

Сейл-тур издательства Ad Marginem

В честь своего тридцатилетия независимое издательство Ad Marginem отправляется в сейл-тур по городам России. До конца октября издательство посетит Саратов, Иваново, Калининград, Махачкалу, Пензу, Петропавловск-Камчатский, Ульяновск и Тверь. С 27 по 29 сентября издательство представит свои книги на ярмарке интеллектуальной литературы имени «Откройте!» в Иваново, а после окажется в Калининграде, где проведет сейл на площадке книжного магазина «Вторая культура».

Гости мероприятий смогут принять участие в гаражной распродаже и купить книги издательства, познакомиться с литературными новинками, а также приобрести лимитированный мерч и получить подарки.

«Любовь. От и До»

В Москве подходит к концу выставка «Любовь. От и До», которая проходит в Первой образцовой типографии. К завершению выставки 28 сентября художница Катарина Лав, автор напольной работы из песка «Отсутствие любви», в ходе перфоманса уничтожит свое произведение. Также посетителей ждет камерный концерт, музыканты исполнят свои импровизации на арфе, скрипке, виолончели, трубе, контрабасе, кларнете, гобое и фаготе. Молодые поэты проведут поэтический баттл в одном из залов.

Перед закрытием выставки художница Pranna представила проект «Слова след» — павильон с трансляцией документального видео и большой рукописью-артефактом, которая появилась как итог взаимодействия зрителей выставки с инсталляцией в 13-м зале «В зале ожидания нет свободных мест» художницы. В нем каждый посетитель мог оставить свои слова на бумаге в виде признания, благодарности или пожелания, поместив свое сообщение во временной депозитарий, таким образом символически исцеляя прошлое или конструируя возможное будущее.

«Небесные артефакты»

В Доме Культуры «ГЭС-2» проходит инсталляция «Небесные артефакты» художников Франциско Инфанте-Араны и Платона Инфанте. В пространстве Проспекта «ГЭС-2» установили восемь арт-объектов, большинство из них Инфанте-Арана придумал еще в шестидесятые годы, но в таком масштабе они представлены впервые. Огромные зеркальные скульптуры символизируют быстротечность времени и его цикличность, также они напоминают космические корабли.

«Париж, Техас»

В российском прокате идет обновленная до 4К версия фильма «Париж, Техас» режиссера Вима Вендерса. Реставрация ленты проходила под кураторством Вендерса, который следил за качеством и цветокоррекцией. Премьера обновленной версии состоялась на Каннском кинофестивале 2024 года к 40-летию фильма.

«Париж, Техас» — это история о поисках себя и своего места в мире, о любви, утрате и надежде на второй шанс. Главный герой, бесцельный бродяга Трэвис Хендерсон, после четырех лет скитаний по техасской пустыне возвращается в общество, чтобы найти жену и сына. Что же произошло с ним четыре года назад и почему он сбежал от своей же жизни остается тайной. В главных ролях снялись Гарри Дин Стэнтон («Чужой») и Настасья Кински («Внутренняя империя»).

«Квалиа»

В галерее ГУМ-RED-LINE проходит персональная выставка художника Сергея Шутова «Квалиа», посвященная «золотому веку» московского творческого андеграунда. В экспозиции будут представлены 35 живописных работ, выполненных за последние пять лет. Используя сверкание светоотражающих материалов как материальный аналог космического эфира, Шутов совмещает мистику и шутовство.

Названием выставки стал философский термин «Квалиа» — субъективный эмоциональный опыт, связанный с ощущениями, и отличающийся от случая к случаю, даже если ощущения остаются одними и теми же. С целью создания атмосферы мастерской Шутова в Фурманном переулке в конце восьмидесятых, часть галереи покрыли серебристым полихролвинилом, а пространство мастерской полностью затянули зеркальной пленкой.

«Голоса страны»

29 сентября в «Театре-Сцене „Мельников“» покажут спектакли проекта «Голоса страны» — цикла документальных моноспектаклей, рассказывающих истории людей, чья работа меняет мир. В этот день на сцене будут представлены три спектакля: «#ДокторКудзаев» о травматологе из Владикавказа, «Океан внутри» об ученом-океанологе, «Школа этикета» об эксперте по этикету и деловой переписке.

В ноябре 2023 года создатели проекта во главе с художественным руководителем Константином Богомоловым объявили конкурс, по итогам которого из 40 заявок были отобраны реальные истории, ставшие спектаклями. В течение нескольких месяцев известные театральные драматурги, режиссеры и фотографы ездили к героям, чтобы как можно ближе познакомиться с их жизнью.

«Зотов.Кино»

28 сентября в Центре «Зотов» пройдет кинобранч, посвященный подростковой комедии «Хуже всех», где выступит режиссер фильма Саша Кармаева. Ведущая мероприятия — киножурналист Ная Гусева. После просмотра ленты, гостей ждет беседа с автором картины и авторский сет от кафе «Зотов».

Фильм рассказывает о школьнице Ксюше, над которой постоянно смеются одноклассники. После очередной порции насмешек, девушка решает завести блог о своей жизни, в котором смеется над собой, называет себя «жирухой» и «королевой кринжа». К ней быстро приходит слава, но скоро Ксюша становится неотделима от своего образа в соцсетях.