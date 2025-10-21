В московской Pogodina Gallery прошла выставка «Даждь нам хлеб насущный» — новый проект Ивана Симонова, одного из ключевых представителей современного искусства России. В центре экспозиции находится хлеб как универсальный символ, объединяющий культурные, социальные и религиозные контексты.

Художник поделился с RTVI несколькими фактами о создании проекта, который оказался для него самым быстрореализованным: от первых эскизов до открытия прошло всего четыре месяца. Интересно, что все первоначальные наброски были сделаны в заметках телефона во время паблик-тока коллекционеров в Московском музее фотографии, где Симонов присутствовал в качестве зрителя.

Выставка прошла через несколько этапов трансформации. Изначально планировался стол со скатертью и рисунками хлебов, затем концепция сменилась на расстановку тарелок с эскизами работ, но в итоге ни одна из этих идей не была реализована. Также менялось и количество хлебов: вместо первоначально задуманных семи (по хлебу на каждый день недели) их стало пять — по числу хлебов из библейской притчи о том, как Иисус накормил страждущих.

Посетители увидят виды хлеба, созданные в разных техниках. Среди них — нарезной батон, увеличенный в четыре раза и напечатанный на 3D-принтере, а также бородинский хлеб, вырезанный из дерева и обожженный на обычном мангале.

Особую атмосферу создают колосья ржи, пшеницы и овса, расположенные по периметру галереи. Как оказалось, они издают тонкий запах свежего хлеба, который особенно ощутим в утренние часы работы галереи. Еще одной особенностью стала драпировка стен: 35 метров специальной ткани создают ощущение уединения и кокона.

Необычен и сам вход в выставочное пространство — через окно, при прохождении через которое посетители невольно совершают поклон, что добавляет ритуальности в восприятие экспозиции.