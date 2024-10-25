Ярмарка Cosmoscow, выставки, показы и лекции о современном искусстве, победитель Каннского кинофестиваля и семейный фильм. Куда пойти на выходных в Москве с 25 по 27 октября — рассказываем в материале RTVI.

Cosmoscow

С 25 по 27 октября в новом пространстве «Тимирязев Центр» проходит 12-я Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow. Более 90 галерей представляют на ней работы художников со всего мира.

В программе ярмарке также запланированы лекции, перфомансы и выступления артистов. 26 октября фестиваль SOUND UP представит новый проект при участии художника Ильи Старилова, режиссера Юрия Квятковского, группы Zventa Sventana и фольклорного ансамбля РАМ имени Гнесиных. Музыканты обещают зрителям путешествие от подлинных песен русской деревни до техно-вечеринки.

«Вещи и видения»

В Московском музее современного искусства (ММОМА) на Петровке проходит выставка «Вещи и видения», приуроченная к 25-летию музея. В экспозицию вошли произведения российских художников последней трети XX-XXI веков разных поколений. На выставке можно увидеть как знаковые произведения из коллекции музея, так и новые приобретения — в том числе дары художников и коллекционеров.

«Парадокс береговой линии»

Проект «Парадокс береговой линии» посвящен Камчатке, ее культурному, природному и социальному ландшафту.

«Мы пытались найти образ, который стал бы ключом к пониманию Камчатки как, с одной стороны, реального места, а с другой — некоего способа жизни вообще: совокупности естественных и культурных процессов, которые протекают одновременно и в неразрывной связи друг с другом», — рассказал о «Парадоксе береговой линии» Ярослав Алешин, куратор программы городской интеграции и выставочных проектов фонда V—A—C и Дома культуры «ГЭС‑2».

«Я никогда этого не увижу. Я никогда этого не забуду»

Проект «Я никогда этого не увижу. Я никогда этого не забуду» создан художницей из Екатеринбурга Юлией Абзалтдиновой в соавторстве с семью незрячими и слабовидящими участницами. В качестве инструмента автор использовала нейросети, превращая в промпт рассказы девушек об их снах. Полученные изображения наносились на различные материалы так, чтобы гости ощущали между изображениями тактильную разницу.

«Небесные артефакты»

В Доме Культуры «ГЭС-2» можно увидеть инсталляцию «Небесные артефакты» художников Франциско Инфанте-Араны и Платона Инфанте. В пространстве Проспекта «ГЭС-2» установили восемь арт-объектов, большинство из них Инфанте-Арана придумал еще в шестидесятые годы, но в таком масштабе они представлены впервые. Огромные зеркальные скульптуры символизируют быстротечность времени и его цикличность, также они напоминают космические корабли.

The Art Film Festival

До 3 ноября проходит кинофестиваль фильмов об искусстве The Art Film Festival. В программу смотра вошло 14 фильмов об искусстве. В кинотеатре «Зотов.Кино» можно будет увидеть драму «Далекие близкие» о талантливой пианистке, представленную на 77-м фестивале в Локарно, первое документальное кино об арт-критиках («Критика мертва, да здравствует критика»), картину об американском художнике-реалисте Джейми Уайете («Глазами Джейми Уайета») и погружающую в атмосферу шумного Мумбая ленту «Чувство ритма» о знаменитом индийском архитекторе и дизайнере Биджое Джайна.

Также смотр проходит и на других площадках: в кинотеатре «Художественный», Музее современного искусства «Гараж», Еврейском музее и центре толерантности и многих других.

«Мне двадцать лет»

В рамках киноклуба «Архитектура кино» в кинотеатре «Зотов.Кино» 26 октября пройдет специальный показ фильма Марлена Хуциева «Мне двадцать лет» о поколении шестидесятников.

После просмотра состоится обсуждение фильма с архитекторами проекта Юлей Каптур, Марией Важенич и Ирой Бугай, а также Дарьей Филипповой — генеральным директором Центра «Зотов» и куратором направления кино центра Полиной Прибытковой.

«Анора»

Картина-победитель Каннского фестиваля 2024 года «Анора» режиссера Шона Бейкера идет в российских кинотеатрах. В фильме рассказывается о стриптизерше Эни из Бруклина, в которую влюбляется Ваня, сын бизнесмена из России. Парень предлагает ей выйти за него замуж и больше никогда не волноваться о деньгах. Очень быстро об этом узнают родители Вани — очень влиятельные люди, которым избранница сына совсем не нравится. Они отправляют к Ване своих «сотрудников», чтобы аннулировать брак.

«Робин Гуд и хранители леса»

В российском прокате идет семейный фильм-фэнтези «Робин Гуд и хранители леса». В центре сюжета история детей, которые стараются защитить лес от застройки. Одиннадцатилетняя Робин и ее друзья воображают себя бандой «Капюшонов»: они играют в рыцарские поединки и сражаются со злыми силами. Однако часть леса, которую дети провозгласили своим королевством, хотят уничтожить, поэтому ребятам нужно решиться на настоящий подвиг, чтобы сохранить опушку.