Актер Юрий Колокольников, известный ролями в фильмах «Мастер и Маргарита» и «Петровы в гриппе», снялся в третьем сезоне сериала «Белый лотос» от HBO. Об этом стало известно после публикации трейлера.

Ранее создатели сериала не заявляли об участии российского актера в съемках. На кадры с Колокольниковым в эпизодической роли обратил внимание режиссер Максим Шишкин в своем телеграм-канале. Он рассказал, что приезжал на Пхукет во время съемок, чтобы пообщаться с актером.

«Там он [Колокольников] познакомил нас с частью актерского состава, а потом мы все, как малые дети, прыгали через волны бушующего моря и хохотали до самой ночи. Протусовались мы в окружении съемочной группы сериала четыре дня, есть еще кое-какие истории, но я их придержу до выхода сериала», — написал режиссер.

Он добавил, что за время на Пхукете успел познакомиться с исполнителем одной из главных ролей в сериале Джейсоном Айзексом.

Новый сезон расскажет о посетителях тайского элитного отеля. Среди них три подруги, бизнесмен, который узнает, что лишился состояния, и другие гости. Сериал стартует на HBO с 16 февраля. В главных ролях снялись Уолтон Гоггинс, Джейсон Айзекс, Лесли Бибб, Мишель Монахэн, Паркер Поузи и Кэрри Кун.

Шоураннер Майк Уайт анонсировал «увеличенный» сезон, который будет «длиннее, масштабнее и безумнее» двух предыдущих.

В 2023 году сериал «Белый лотос» получил «Золотой глобус» как «Лучший мини-сериал», была награждена и Дженнифер Кулидж, исполнившая одну из ключевых ролей в обоих предыдущих сезонах. Первый сезон получил 23 номинации, а второй — 20 номинаций на премию «Эмми».

В январе 2024 года стало известно, что в каст третьего сезона «Белого лотоса» пригласили сербского актера Милоша Биковича, известного по ролям в российских фильмах и сериалах, таких как «Холоп», «Вызов», «The Телки», «Дайте шоу» и других.

После этого МИД Украины обратился к НВО с вопросом о том, как можно «работать с человеком, который поддерживает геноцид и нарушает международное право». В публикации ведомства упоминалось, что Бикович получил гражданство России и ее государственные награды, положительно высказывался о присоединении Крыма и снимался у Никиты Михалкова.

После этого HBO решила расторгнуть контракт с сербским актером, который предположительно должен был сыграть в «Белом лотосе» инструктора по фитнесу из России.

Бикович в ответ написал пост в котором заявил, что против него ведут «целенаправленную информационную кампанию», в рамках которой «внешние обстоятельства начинают влиять на творческие решения», но «Белый лотос» ему «действительно нравится» и он был бы рад там сняться. «Однако мое участие в проекте стало невозможным по причинам, выходящим за рамки творчества, так как я не готов менять свои принципы», — добавил актер.