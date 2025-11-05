От учебной модели Колизея Екатерины II до ультрасовременных динамических макетов — в Центре «Зотов» до 14 ноября проходит выставка «Внутри города. Искусство архитектурного макета». Макет в экспозиции представлен не как прикладной инструмент, а как самостоятельное направление в искусстве. О том, как рождалась эта идея, что общего у макета со скульптурой и почему он не сдал позиции перед 3D-графикой, в интервью для RTVI рассказал основатель «Генпро» и автор идеи выставки Даниил Катриченко.

— Выставка позиционирует архитектурный макет как самостоятельное искусство, а не просто прикладной инструмент. В чем, на ваш взгляд, заключается главная художественная ценность макета, которая позволяет ему «конкурировать» с традиционными видами искусства?

— Во-первых, в контексте данной выставки я рассматриваю макет не только как дисциплину и предмет, связанный с миром архитектуры, но и как современную скульптуру. Макеты, представленные на выставке, ничем не отличаются от скульптур известных современных художников. Это такое же художественное высказывание, различные материалы, достаточно абстрактная форма подачи.

Если в рамках выставки не называть наши проекты макетами, а просто поместить их в ряд, допустим, с группами скульптур современных художников, то они никак не будут выделяться. Условно, если провести выставку современных скульптур знаменитых художников США, арабских стран и представить на ней и наши предметы, то будет трудно угадать, что это макеты благодаря самобытности и необыкновенности некоторых из них. На мой взгляд, наша выставка абсолютно про современную скульптуру. Потому она вполне конкурирует с другими видами искусства.

Во-вторых, необычность наших предметов как видов искусства в том, что их авторы — архитекторы. То есть не профессиональные художники, которые зарабатывают, создавая и продавая предметы искусства. А наши скульпторы — это архитекторы, которые создавали работы не для продажи в первую очередь (99% наших предметов — это некоммерческие изделия). Они создавались для себя и показывают определенный творческий процесс, поиск вдохновения. Это также усиливает ценность предмета.

— Макеты создаются обычно для практических целей, их ломают и перестраивают, поэтому хочется узнать, что в этом случае представляет собой уцелевший макет? Это ошибка, попытка архитектора «договорить» или упражнение для ума?

— Наверное, уцелевший макет — это именно демонстрационный макет. Они обладают разными функциями: поиска идеи, демонстрации конечной идеи заказчику, образовательной функцией.

Чаще всего сохраняется тот макет, который удачно сделан для демонстрации. Допустим, архитектор решил показать заказчику макет в виде вырезанных из цельного бруса кубиков или в виде интересно отлитой формы из бетона. Он решил показать свою творческую сторону, работая с заказчиками (не только тот объект, который придумал, но и себя как художника-творца). Если в результате получился удачный макет, он вряд ли будет уничтожен. Такой макет скорее всего будет либо подарен заказчику, либо сохранен самой архитектурной компанией на память. Наиболее удачные предметы, которые сделаны особенно оригинально и творчески, со временем могут обрести художественную ценность.

— На выставке представлены макеты из необычных материалов — из теста, из мыла, из дерева. Могут ли такие предметы использоваться для практических целей?

— Да, могут. Основная практическая цель такого творческого макета — это пиар и продвижение архитектурного бюро, раскрутка самого бизнеса. В принципе любые компании, архитектурные бюро также участвуют в коммерческих выставках. Это те мероприятия, на которых они демонстрируют своим потенциальным заказчикам портфолио, умение творить, придумывать, быть креативными. На стендах архитектурных бюро часто представлены макеты из необычных материалов. Компания арендует стенд, платит за это деньги. Например, выставка «АРХ Москва», архитектурный фестиваль «Золотое сечение» демонстрируют особенно оригинальные предметы, созданные в мастерских бюро.

Чаще всего эти предметы в виде творческих макетов демонстрируют какой-то из объектов, которые придумало архитектурное бюро и по которому построено то или иное знаковое здание.

— Какие представленные на выставке экспонаты послужили макетами для реальных зданий?

— Больше половины экспонатов, представленных на нашей выставке, соответствуют реальным зданиям. Первая группа — это макеты, сделанные известными архитектурными бюро. Например, макеты нашей компании «Генпро» — ONE Tower (сделанные в соавторстве с Сергеем Кузнецовым), два макета многофункционального жилого комплекса в «Москва-Сити» и макет отельного комплекса «Парк „Три вулкана“». Представленные проекты характеризуют конкретные объекты, которые строятся сейчас или уже были построены.

Есть и исторические макеты, например, конструкция купола храма Христа Спасителя, сделанная мастерской Константина Тона в XIX веке. Этот макет демонстрирует часть строения знаменитого храма.

— В выставке участвуют работы от исторического макета Коллегии XVIII века до ультрасовременных динамических моделей. Как вы выстраиваете диалог между такими разными объектами? Что их объединяет, несмотря на столетия разницы?

— Во-первых, большинство наших макетов — это известные здания. Как макеты XVIII и XIX века, та же конструкция купола храма Христа Спасителя Константина Тона или макет Казанского собора в Санкт-Петербурге архитектора Андрея Воронихина. Так и макеты ультрасовременных зданий, как макет ONE Tower, жилого комплекса в «Москва-Сити», макет жилого комплекса «Emotion», универмага «Цветной», жилого комплекса «Brodsky». Это знаковые для России разных времен проекты и сооружения.

Второе, что их объединяет — большой творческий потенциал и креативный подход автора. Настолько интересно создавались предметы из необычных материалов, с особым вниманием к качеству и деталям, что в те времена, что сегодня. Сейчас же используется больше разнообразных материалов, чем в XVIII и XIX веках, ведь тогда в основном работали с деревом и пробкой. Сегодня в нашем распоряжении есть и сталь, и картон, и пластик, и резина, и мыло — все, что угодно. Тогда такого не было. Но аккуратность работы, внимание к изготовлению изделия, трепетный подход точно характеризуют макеты что той эпохи, что наших дней.

— Какой экспонат или группа экспонатов стали для вас самым сложным, но и самым важным решением? Возможно, это была работа, которая рисковала «не вписаться» в общую концепцию, но вы нашли для нее идеальное место.

— Таких «сложных» экспонатов было много, потому что мы собирали коллекцию вместе с куратором Ильей Мукосеем. У меня, как у автора идеи, и у Ильи были немного разные взгляды на те предметы, которые должны быть представлены на выставке. Я больше настаивал на макетах реальных зданий, предлагал проекты, созданные известными художниками, «чистые» абстракции. Об этом мы часто спорили. Однако я очень доволен, что Илья где-то уступил мне, и мы взяли предметы, предложенные мной, а где-то я уступил ему. И поэтому выставка получилась очень насыщенная и разнообразная.

Спор шел насчет далеко не одного предмета. Допустим, мы спорили, стоит ли брать макет Армянского храма Ахпат. Я настаивал, что уникальный пробковый материал, из которого изготовлен макет, очень тонко передает дух Кавказа. Илья же не видел в этом ценности. В данном вопросе я настоял, и очень доволен, что этот предмет появился в экспозиции. В то же время Илья «отстоял» макеты Тотана Кузембаева, которые я понимал в меньшей степени — абстрактные фигуры, которые не соответствуют настоящим зданиям. Но они точно украсили нашу выставку, являются ценными предметами.

Илья также «отстоял» макет Москвы, предоставленный Департаментом градостроительной политики города Москвы. Многие посетители с удовольствием угадывают район, который на нем изображен. Он показывает часть территории Московского зоопарка с Большим Пресненским прудом. Хотя этому макету больше 50 лет, и многие здания уже поменялись, многим гостям нравится подходить к нему и наблюдать, какие здания были в ту эпоху.

— Помимо наблюдения за мастерской, какие еще приемы вы используете, чтобы помочь неподготовленному зрителю «прочитать» язык макета, понять замысел архитектора и оценить художественную сторону объекта?

— Помимо мастерской у нас регулярно проходят мастер-классы. Однако они организованы для прочтения художественного языка макета в меньшей степени. Мастер-классы скорее предназначены для знакомства школьников и студентов с предметом макетирования и с архитектурной практикой, архитектурной жизнью. Несколько раз в неделю профессиональные архитекторы компании «Генпро» проводят мастер-классы для всех желающих, и порядка 15—17 человек в течение часа учатся макетированию.

Также в лекционном зале центра «Зотов» регулярно проходят паблик-токи, дискуссии, лекции от известных архитекторов и художников. У нас уже выступали Сергей Чобан, Сергей Кузнецов, планируются выступления Александра Цимайло, Дмитрия Сухова. Многие известные деятели из сферы рассказывали о своей архитектурной практике и о связанных с макетированием событиях.

— С появлением мощных технологий 3D-визуализации и VR, не теряет ли макет свою актуальность? Или, наоборот, его рукотворная, тактильная природа становится лишь ценнее? Как, по-вашему, будет развиваться искусство макета в будущем?

— Частично макет теряет свою актуальность. Действительно, на этапе поиска и создания архитектурной концепции проще изменять форму 3D-модели здания на компьютере, нежели макета. Однако макет не теряет свою актуальность на этапе демонстрации. Заказчику по-прежнему значительно удобнее оценить проект здания, застройку с территорией будущего жилого комплекса или бизнес-центра с помощью макета. Или же в комбинации вместе с сопровождающим, визуализирующим здание материалом на экране.

Поэтому макет в ближайшее десятилетие точно не потеряет демонстрационную функцию. Также он не теряет свою коллекционную ценность. Ведь макет — творческий предмет, предмет коллекционирования, который может быть экспонирован. Надеюсь, наша выставка повлияет на сохранение актуальности макета. А также больше известных архитектурных бюро будут макетировать с целью создать подобные творческие предметы.