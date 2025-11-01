Унитаз из золота, созданный художником Маурицио Каттеланом — автором знаменитого банана, приклеенного скотчем к стене, — станет топ-лотом ноябрьских торгов Sotheby’s. Аукционный дом объявил, что 18 ноября выставит на продажу произведение под названием «Америка»: функционирующий унитаз из 18-каратного золота весом около 100 килограммов. Стартовая цена лота составит около $10 миллионов или будет привязана к стоимости золота за несколько часов до начала торгов. Об этом сообщает The New York Times.

Это одна из двух существующих в мире копий работы, созданной Каттеланом в 2016 году. Данный экземпляр был продан галереей Marian Goodman частному коллекционеру в 2017 году. Дэвид Гальперин, вице-президент и глава отдела современного искусства Sotheby’s, отверг мнение, что работа является чистым спектаклем, назвав Каттелана «одним из величайших художников нашего поколения», а золотой унитаз — его знаковой работой.

Вторая копия «Америки» имеет богатую историю. В 2016 году она была установлена в музее Соломона Гуггенхайма, став, возможно, первым произведением искусства, для экспонирования которого потребовались и охранник, и сантехник. За время выставки более 100 000 посетителей воспользовались унитазом по прямому назначению. Позже музей предложил его предоставить во временное пользование администрации Трампа, отказав Белому дому в просьбе предоставить картину Ван Гога для личных покоев президента.

В 2019 году эта версия была похищена из Бленхеймского дворца в Англии. Грабители, сорвав унитаз с труб, устроили в помещении потоп. На раскрытие преступления и суд потребовалось четыре года: двое мужчин были признаны виновными в краже. Сам Каттелан охарактеризовал происшествие как «не самую грандиозную, но одну из самых причудливых краж».

Для Sotheby’s «Америка» — шанс «прочистить» арт-рынок, переживающий спад из-за переизбытка предложения. Аукционный дом уже превращал работу Каттелана — банан на скотче («Комик») — в сенсацию, когда она была продана за $6,2 миллиона, значительно превысив эстимейт. Гальперин предлагает рассматривать «Америку» в исторической традиции, начатой Марселем Дюшаном, который в 1917 году возвел писсуар в ранг скульптуры. «Дюшан взял обычный писсуар, подписал его и поместил на пьедестал, — пояснил он. — Каттелан создал его идеальную копию и, вместо того чтобы водрузить на пьедестал, вернул ему утилитарную функцию в самом обыденном контексте».

В своем заявлении для The New York Times Каттелан сказал, что его работа — «это сумма множества противоположностей». «Все началось с чего-то очень практичного: в музее много священных пространств, и лишь одно никогда им не является — туалет», — отметил художник.