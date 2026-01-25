19-летняя Аврора Киба объявила о расставании с народным артистом России Григорием Лепсом. В своем телеграм-канале девушка рассказала, что «никакой драмы» не произошло, а также что «теперь каждый готов идти своим путем дальше».

«Опережая сплетни, слухи и лживые домыслы, мы официально больше не пара. Много всего доброго, теплого и хорошего было на нашем совместном пути. Эта история заканчивается на ноте благодарности и взаимоуважения», — написала Киба.

Она добавила, что решение о расставании принималось не одномоментно, но было «взвешенным, совместным и очень взрослым». Что послужило причиной этому, девушка не уточнила.

Лепс заявление Кибы пока не комментировал.

Источник Super.ru утверждает, что инициатором разрыва стала Киба. Она, как утверждается, «бросила» 63-летнего Лепса во время совместного отпуска в Таиланде. Незадолго до того, как девушка объявила о расставании публично, ее заметили в одном из московских ночных клубов.

VOICE пишет, что Киба после расставания с Лепсом посетила концерт лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова в компании некоего 40-летнего спутника. О ком именно идет речь, издание не уточняет.

О романе Авроры Кибы и Григория Лепса стало известно летом 2024 года. Пара появилась вместе на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), а после — на церемонии награждения премии «МУЗ-ТВ».

Как рассказывал Лепс, он сам предложил Кибе встречаться. По его словам, девушка ответила, что она «не против», но им нужно «присмотреться друг к другу». В конце декабря избранница певца рассказала, что он впервые увидел ее и сразу спросил, согласна ли она стать его женой.

«Ну, я так пошутила, посмеялась. Говорю: «Я? Вашей женой? Конечно». Ну, и все. Дальше как-то шутка переросла не в шутку», — поделалась девушка в интервью Мариам Тилляевой.

На вопрос Тилляевой о том, когда пара хочет сыграть свадьбу, Киба отвечала, что «пока не планируется», потому что «дорого».

Аврора Киба называет себя в соцсетях «любительницей моды, искусства и красоты». Ее мать Татьяна Киба — известная в столичных кругах светская львица, а отец Илья Киба — крупный предприниматель. Также у девушки есть младший брат.