Средний размер страховой пенсии в России должен составлять 45 тыс. рублей. Об этом RTVI заявил первый замглавы комитета Госдумы по экономполитике Николай Арефьев (КПРФ).

«По международным меркам у нас средняя пенсия должна быть на уровне 40% от средней заработной платы. Если сегодня средняя заработная плата составляет 100 тыс. рублей, значит, где-то 40 тыс. должна быть пенсия — не меньше, а больше, потому что именно минимальный размер средней пенсии должен быть 40%», — сказал он.

Ранее депутат Мособлдумы Анатолий Никитин («Справедливая Россия — За правду», СРЗП) в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что страховую пенсию по старости в России нужно поднять минимум до 35 тыс. рублей. По его мнению, это позволит пенсионерам отказаться от работы, улучшить качество жизни, стимулировать внутренний спрос и положительно повлиять на демографическую ситуацию.

Арефьев заявил RTVI, что вопрос о повышении пенсии «ставится правильно».

«С учетом того, что будущая инфляция все равно часть съест, то вот 45 тыс. и должна быть пенсия, потому что в бюджете уже запланирована минимальная инфляция в 4%, значит, пенсия должна быть минимум 45% от средней заработной платы, то есть 45 тыс. рублей», — заключил он.

В разговоре с «Газетой.Ru» Никитин уточнил, что озвученное им предложение потребует 453 млрд рублей в месяц (5,43 трлн в год), но часть средств можно получить за счет оптимизации работы Социального фонда, который в прошлом году завершил год с профицитом почти в 555 млрд рублей.

Дополнительное финансирование, по словам Никитина, СРЗП предлагает получить за счет налогообложения: отменить возврат НДС для экспортеров сырья, распространить налог на сверхприбыль на нефтегазовую и банковскую отрасли и повысить НДФЛ для россиян, которые получают более 500 млн рублей в год. По предварительным оценкам, эти меры в сумме принесут дополнительно около 9 трлн рублей каждый год, заключил депутат.