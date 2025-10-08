В окрестностях поселка Кутурчин в Красноярском крае спасатели десятый день пытаются найти семью с маленьким ребенком, которая ушла в поход к скальному массиву Буратино. По данным пресс-службы регионального МЧС, 7 октября спасатели и волонтеры обследовали 515 км лесных дорог.

В ведомстве отметили, что наземные группы смогли обойти 40 квадратных километров лесного массива и еще 515 км лесных дорог, аэромобильная группировка ведомства осмотрела 10 квадратных километров лесного массива, а сотрудники полиции — еще 20.

Погодные условия позволили волонтерам осмотреть территорию поиска с дрона. Однако поиски до сих пор не дали результатов. За 8 октября спасатели и волонтеры планируют осмотреть все подходы к скальным массивам Буратино и Мальвина.

Сергей и Ирина Усольцевы отправились вместе с пятилетней дочерью 28 сентября в пеший поход к Кутуручинскому белогорью в Партизанском районе Красноярской области. Спустя два дня их родственник обратился в полицию, так как семья перестала выходить на связь.

В день исчезновения Усольцевых дневная температура в районе поднималась до +16 градусов, однако через несколько дней ночью показатели опустились до нуля.

Как пишет Телеграм-канал Baza, Усольцевы хотели пройти небольшой маршрут от поселка Кутурчин к поселку Мина, но «но что-то пошло не по плану». Волонтеры также рассказали, что супруги уже ходили в поход по тайге и успешно из него вернулись.

Местные СМИ предполагают, что Усольцевы могли заблудиться в тайге из-за плохой погоды. На девятый день поисков СКР по Красноярскому Краю и Республике Хакасия сообщило, что семья могла попасть в ущелье.