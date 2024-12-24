Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила ввести ответственность за религиозное многоженство как пропаганду нетрадиционных семейных отношений. Соответствующее обращение она направила главе Минюста Константину Чуйченко, передает телеграм-канал «Кровавая барыня».

Депутат попросила министра оценить фетву (богословское заключение) Духовного управления мусульман (ДУМ) России, согласно которой мужчинам разрешается заключать до четырех религиозных браков.

Останина отметила, что решение ДУМ взволновало общественность. По ее словам, новость восприняли как действие, «направленное на легализацию и пропаганду многоженства, т.е. фактического сожительства мужчины с двумя или несколькими женщинами».

Депутат предложила министерству рассмотреть вопрос о дополнении статьи КоАП, в которой говорится о пропаганде чайлдфри, нетрадиционных отношений и смены пола, пунктом о пропаганде нетрадиционных семейных отношений, подразумевая многоженство.

«Попытки популяризировать многоженство, противоречащее законам страны и нашей Конституции, говорят о желании приучить людей к тому, что полигамия и сожительство с двумя или несколькими женщинами — это норма», — заявила Останина.

Депутат также обратила внимание, что заключение брака не допускается в том случае, если один из людей уже состоит с кем-то в зарегистрированных отношениях.

Накануне Генпрокуратура потребовала от председателя ДУМ России устранить нарушения, допущенные при выпуске фетвы. В надзорном органе отметили, что богословское заключение «противоречит действующему законодательству и основам государственной семейной политики».

Комментируя представление Генпрокуратуры, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов подчеркнул, что фетва о многоженстве не заменяет законы государства и носит рекомендательный характер, поэтому ее следует считать «ответом на актуальные запросы российского мусульманского сообщества при заключении никаха (мусульманского обряда бракосочетания) в рамках правовых и религиозных норм».

Муфтий пояснил, что никах, который мусульманам разрешается заключать несколько раз, не подменяет регистрацию брака в ЗАГСе, без которой жены не вправе претендовать на общее с мужьями имущество.

Однако позже в этот же день председатель Совета улемов ДУМ Шамиль Аляутдинов сообщил об отзыве фетвы, разрешающей религиозное многоженство.

«На то Божья воля, и Совет улемов ДУМ РФ не видит смысла вступать в полемику», — написал он в телеграм-канале.