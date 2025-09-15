В земле Северный Рейн — Вестфалия подводят итоги местных выборов. Как пишут немецкие СМИ, правящая коалиция — ХДС и СДПГ — «выдержала экзамен» в самом густонаселенном и промышленно развитом регионе Германии. Однако самый бурный рост показала крайне правая «Альтернатива для Германии» — она утроила результаты и пришла третьей. Кроме того, ее кандидаты вышли во второй тур в гонке за посты обербургомистров (мэров) в трех крупных городах.

Хотя 14 сентября в Северном Рейне — Вестфалии прошли выборы не в земельный парламент (ландтаг), но в городские и районные советы, к ним было приковано внимание всей страны. СМИ называли их «тестом» для правящей коалиции.

Как пишет Spiegel online, Христианско-демократический союз Фридриха Мерца «остается главной силой, несмотря не небольшое снижение». А газета Süddeutsche Zeitung отмечает, что для Социал-демократической партии Германии — младших партнеров ХДС по коалиции — эти выборы «по крайней мере, не стали катастрофой», хотя социал-демократы и «не смогли остановить нисходящий тренд», что «для них особенно горько, ведь земля Северный Рейн — Вестфалия была когда-то их вотчиной». А вот АдГ «демонстрирует самый сильный рост».

Предварительные итоги таковы (голосование в городские и районные советах):

ХДС — 33,3% (в 2020 году — 34,3%);

СДПГ — 22,1% (в 2020 году — 24,3%)

«Альтернатива для Германии» — 14,5% (в 2020 году — 5,1%);

«Зеленые» — 13,5% (в 2020 году — 20%);

Левые — 5,6% (в 2020 году — 3,8%);

Свободная демократическая партия Германии (либералы) — 3,7% (в 2020 году — 5,6%).

Явка составила 56,8%, что заметно выше, чем в 2020-м (51,9%).

Кроме того, трем кандидатам от АдГ удалось выйти во второй тур выборов мэров, передает Die Welt.

Так, в Гельзенкирхене, давнем оплоте социал-демократов, кандидат от АдГ Норберт Эммерих набрал 29,8% — он будет соревноваться с кандидаткой от СДПГ Андреа Хенце (37%). В Дуйсбурге Карстен Гросс из АдГ занял второе место среди всех кандидатов с 19,7%, но значительно отстал от главы мэрии социал-демократа Сёрена Линка (46%), который занимает свой пост с 2012 года. Наконец, в Хагене кандидат от АдГ Михаэль Эйхе также вышел во второй тур — с наименьшим отрывом от фаворита. Он получил 21,2%, а Деннис Ребейн из ХДС — 25,1%.

«С другой стороны, результаты на западе страны также демонстрируют границы АдГ: партия значительно уступает по результатам недавних выборов в бундестаг (20,8%) и в Восточной Германии», — заключает Süddeutsche Zeitung.