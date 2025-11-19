Жительницу Белова Любовь Голубович, которая завела в затопленном подвале своего частного дома карпов, чтобы привлечь внимание властей к проблеме подтоплений в городе, могут проверить региональные ведомства. Адвокат Михаил Сазанов рассказал RTVI, какие последствия могут ждать беловчанку, благодаря которой о потопе в кузбасском городе узнала вся страна.

Администрация города Белово Кемеровской области передала информацию о карпах в затопленном подвале в региональный Роспотребнадзор, Россельхознадзор и Росприроднадзор, сообщает местное издание NGS42.ru. Сама Любовь Голубович о том, что теперь ей могут грозить проверки, узнала от журналистов.

«Я не боюсь ни проверок, ни штрафов. Подвал мой — нежилое помещение, купила рыб на свои деньги в легальном месте, есть чеки. Я с них ничего не зарабатываю, скорее трачу на их обеспечение», — рассказала женщина журналистам.

В Роспотребнадзоре, по ее словам, ни подтвердить, ни опровергнуть данные о возможной готовящейся проверке не смогли.

Адвокат Михаил Сазанов объяснил RTVI, что наличие чеков и отсутствие коммерческой цели содержания рыб в подвале не освобождают Любовь от необходимости соблюдения ряда правил.

“За несоблюдение требований действующего законодательства в сфере рыболовства, аквакультуры и сохранения водных биологических ресурсов предусмотрена различная ответственность, как административная, так и уголовная”, — объяснил он.

В частности, в кодексе об административных правонарушениях в главе восьмой есть ряд статей — 8.13, 8.17, 8.33, 8.35, 8.37, 8.38, 8.48, — которые предусматривают штрафы за нарушения правил охраны водных объектов, водных биоресурсов, правил охраны среды их обитания, правил рыболовства.

“Наше российское законодательство имеет в своем арсенале статьи и наказания для абсолютно любого нарушения, включая нестандартные случаи, такие как разведение рыбы в подвале. В данном конкретном случае законодатель наделен правом применить (просуммировать) целый ряд наказаний, если нарушение не будет устранено добровольно и подвальное помещение не будет приведено в надлежащее состояние во избежание более серьезных последствий”, — добавляет адвокат.

В частности, Любовь может ждать штраф за препятствие коммунальным службам в проведении работ, так как рыбы и затопленный подвал создают проблемы для технического обслуживания здания, считает Сазанов. Также штраф может последовать за нарушение ветеринарных правил содержания животных, если проверка покажет несоблюдение качественных показателей воды. Оштрафовать могут и за нарушение санитарно-эпидемиологических требований и создание угрозы здоровью, за нецелевое использование помещения. Более того, Любовь Голубович могут даже обязать компенсировать расходы на проведение проверок и экспертиз.

“Но, исходя из своей адвокатской практики, я уверен, что в отношении данной гражданки суд не будет суммировать все допущенные нарушения и штрафы по данному делу, так как обычно в первый раз российское законодательство очень гуманно относится к таким, казалось бы, нестандартным нарушителям и ограничивается письменным предписанием о добровольном устранении выявленных нарушений с предоставлением времени для этого”, — заключил Сазанов.

Любовь Голубович завела карпов в подвале после того, как с августа месяца уровень воды под домом поднялся выше, чем на метр — и даже после откачки вода продолжила возвращаться. Подвальные карпы помогли привлечь к проблеме продолжающегося с конца лета потопа в Белово — больше полутора тысяч домов к середине ноября все еще остаются частично затопленными. По версии администрации, подтопление происходит из-за сезонного подъема грунтовых вод, а местные жители пеняют на изношенные водопроводные сети.