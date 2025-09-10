Футболисту Федору Смолову после драки в московском кафе «Кофемания» грозит до трех лет тюрьмы. Об этом сообщила адвокат Ольга Власова, председатель коллегии «Власова и партнеры» в разговоре с «Лентой.ру».

Как пояснила защитник, следствие квалифицировало действия по статье 112 УК РФ, санкции которой предусматривают либо ограничение свободы, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Власова также отметила, что, согласно неподтвержденным данным, потерпевшему были причинены переломы. Этот факт, в случае его подтверждения, может повлечь переквалификацию дела на более тяжкую статью о причинении тяжкого вреда здоровью. В подобной ситуации санкции статьи предусматривают более строгое наказание — вплоть до восьми лет тюрьмы.

«Опять же, если выяснится, что инцидент произошел из хулиганских побуждений (п. “б”, ст. 111 УК РФ), ему грозит срок до десяти лет лишения свободы», — сказала адвокат.

О том, что против бывшего игрока сборной России и чемпиона РПЛ в составе «Краснодара» Федора Смолова возбудили уголовное дело в связи с дракой в «Кофемании» утром 10 сентября сообщил RT со ссылкой на источники. По данным собеседников телеканала, у пострадавшего диагностировали перелом нижней челюсти и стенки глазницы.

Инцидент произошел в том же кафе «Кофемания» на Никитской улице в Москве, где семь лет назад случился конфликт с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Драка со Смоловым произошла в начале мая, но стало известно о ней только в июле.

Согласно информации RT, инцидент произошел в тот момент, когда Федор Смолов с друзьями отмечал победу «Краснодара» в российской премьер-лиге. Компания стала громко опрашивать других посетителей кафе о их футбольных предпочтениях, что и послужило причиной возникновения конфликта с некоторыми из гостей заведения.

Спортсмен, пытаясь разрядить обстановку, принес извинения и предложил оплатить счёт для всех присутствующих в качестве жеста примирения. Однако двое мужчин отказались от его предложения, заявив, что в состоянии рассчитаться самостоятельно. Эта ситуация вылилась в перепалку, в ходе которой Смолов сначала набросился на одного, а затем и на второго оппонента. После произошедшей потасовки футболист покинул место происшествия, еще раз извинившись перед остальными гостями за своё поведение.

Впоследствии Смолов предпринял шаги к публичному разрешению скандала. Он записал видеообращение, в котором принёс извинения всем свидетелям случившегося. В нём футболист заявил, что «драться и распускать руки в цивилизованном обществе ни в коем случае нельзя».

Он также пояснил, что изначально намеревался урегулировать вопрос напрямую с пострадавшим, предложив компенсировать потенциально причинённый вред здоровью и моральный ущерб. Однако, по словам спортсмена, вместо этого «начали появляться какие-то люди», которые отсутствовали на имеющихся видеозаписях инцидента.