Уголовное дело возбудили против бывшего игрока сборной России и чемпиона РПЛ в составе «Краснодара» Федора Смолова в связи с дракой в «Кофемании». Об этом пишет RT со ссылкой на источник.

«У пострадавшего диагностировали перелом нижней челюсти и стенки глазницы», — отмечает издание.

По какой статье ведется расследование, RT не уточняет.

Следственный комитет и полиция пока эту информацию не комментировали.

Драка случилась в том же месте на Никитской улице, где семь лет назад произошел конфликт с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Инцидент со Смоловым произошел в начале мая, но стало известно о нем только в июле.

По данным RT, Смолов утром отмечал с друзьями победу «Краснодара» в Российской премьер-лиге. Они начали громко спрашивать окружающих, за какие клубы они болеют, в результате чего произошла ссора с некоторыми из посетителей «Кофемании».

Спортсмен попытался извиниться и предложил всем посетителям закрыть счет. Двое мужчин отказались принять его извинения, сообщив, что могут заплатить за себя сами. В какой-то момент это переросло в перепалку, и Смолов сначала напал на одного, а потом на другого. После инцидента футболист покинул кафе, извинившись при этом за драку перед другими посетителями.

Один из участников конфликта рассказал RT, что он увернулся, а его товарищ получил перелом челюсти: «Нам достаточно того, чтобы он извинился и оплатил лечение пострадавшему. Ломать ему жизнь не хотим».

Позже Смолов записал видеообращение и публично извинился перед всеми, кто стал свидетелем драки. По его словам, «драться и распускать руки в цивилизованном обществе ни в коем случае нельзя». Спортсмен рассказал, что пытался обсудить все только с самим потерпевшим и «компенсировать ему, возможно, причиненный мною вред здоровью и моральный ущерб». Однако, продолжил спортсмен, вместо этого «начали появляться какие-то люди», которых не было на видео с потасовкой.

По словам Смолова, эти люди начали со своей стороны ему угрожать, шантажировать и вымогать деньги. «Они начали предлагать странные схемы, которые не предусматривают закон Российской Федерации», — сказал спортсмен.

Смолов добавил, что, так как примириться с потерпевшим ему не удалось, он в итоге пошел в полицию. Футболист поблагодарил свою жену Карину Истомину за поддержку, подчеркнув, что она «порицала» его за драку.