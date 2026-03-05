Презенты стоимостью от трех тысяч рублей, вручаемые сотрудникам госструктур и бюджетных организаций к Международному женскому дню, могут быть квалифицированы как взятка. Под действие этих ограничений попадают педагоги, медицинские работники, преподаватели высших учебных заведений, а также представители органов власти, рассказала Life.ru адвокат Екатерина Духина.

Согласно ст. 575 Гражданского кодекса (ГК), сотрудники государственных, а также медицинских и образовательных учреждений не имеют права принимать в подарок средства или предметы стоимостью свыше 3 тыс. рублей.

«В российском праве действует простое правило. Сотрудники государства и государственных учреждений не могут принимать подарки дороже 3000 рублей, если эти подарки связаны с их служебными обязанностями», — объяснила адвокат.

Логику законодательства адвокат объясняет следующим образом: взяткой считается тот подарок, который является не просто символическим жестом, а благодарностью за услугу, оказанную с использованием служебного положения. Духина обратила внимание, что взяткой могут быть не только деньги, но и другие материальные вознаграждения — украшения, техника, билеты в отпуск.

В августе 2025 года министр юстиции Киргизии Аяз Баетов предложил ввести аналог «чаевых» для медицинских сотрудников — механизм «добровольной сооплаты». Как пояснял глава минздрава страны Эркин Чечейбаев, благодарность врачам в таком случае могла бы проходить официально через кассу медучреждения.

«Определенный процент должен идти как надбавка к зарплате конкретного врача, медсестер и санитарок, участвовавших в лечении конкретного пациента, а остальная часть — на развитие больницы», — говорил он.

Комментируя инициативу, депутат Госдумы Алексей Куринный заявил RTVI, что «это не лучшая идея, которая может быть принята» в России. Он добавил, что вместо введения такого механизма можно было наладить вопрос оплаты труда для медиков.

Первый замглавы думского комитета по охране здоровья Федот Тумусов отметил, что вопрос «чаевых» для врачей в стране уже отрегулирован, сославшись на закон, запрещающий подарки дороже 3 тыс. рублей.