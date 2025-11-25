Предложение Росреестра по защите покупателей недвижимости в случае недействительности сделок позитивное, однако может нести риски. Таким мнением в беседе с Инфо24 поделился адвокат Сергей Жорин.

Ранее замруководителя Росреестра Алексей Бутовецкий, беседуя с «Комсомольской правдой», выступил с инициативой аннулировать запись о праве собственности на жилье только после полного возврата денежных средств покупателю.

Это означает возможность не возвращать квартиры собственникам до полного возврата денег приобретателю в случае, если суд признал договор купли-продажи недействительным с требованием восстановить первоначальное положение. По мнению Бутовецкого, такой подход соответствует принципу Гражданского кодекса России (ГК РФ) о встречном исполнении обязательств.

Комментируя инициативу, Жорин уточнил, что норма статьи (307.1 ГК РФ) обеспечивает применение общих правил об обязательствах, а статья (328 ГК РФ) позволяет учитывать встречное исполнение. Предложение Росреестра он назвал «попыткой реализовать идею двусторонней реституции».

«Реализация на рынке недвижимости требует детальной процедуры и может столкнуться с практическими препятствиями», — отметил он.

Кроме того, для защиты покупателей от мошенников в Росреестре предложили создать фонд для выплат компенсаций без определения вины, отметив, что пошлины там могут доходить до 10% от сделки, что невыгодно для населения.

Жорин назвал такой инструмент «панацеей». По мнению адвоката, его эффективность будет зависеть от прозрачности организации, размера взносов и скорости выплат.

Для результативности, отметил адвокат, необходимо сочетание мер: нотариальная форма, проверка объекта, механизм возврата или встречного исполнения и компенсационный фонд в качестве резервного.

Говоря о рисках, Жорин предупредил о возможных задержках с аннулированием записей. В таком случае, по словам адвоката, продавцы могут оспаривать это в течение нескольких лет, что ограничит распоряжение имуществом.

В ситуация, если продавец уже передал деньги или использовал средства, возврат может быть невозможен, отметил Жорин. Тогда покупателю придется прибегать к фонду или судебным процедурам, что увеличивает время и ведет к дополнительным расходам, объяснил эксперт.

Жорин также отметил, что увеличение транзакционных издержек может повысить стоимость сделок. Продавцы, по мнению адвоката, могут включить часть сборов в цену жилья. Кроме того, не исключено, что недобросовестные участники сделок начнут требовать высокую цену или скрытые платежи в виде компенсации.