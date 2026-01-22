Самолет с более чем 300 пассажирами на борту выкатился за пределы ВПП в Магадане, пострадавших нет, сообщает транспортная прокуратура.

В связи с ЧП Аэропорт Магадана закрыт. Самолет, следовавший в Магадан из Хабаровска, был вынуждено уйти на запасной аэродром в Петропавловск-Камчатский.

«На борту находилось 335 пассажиров. Члены экипажа и пассажиры не пострадали», — сказано в сообщении ведомства.

По данным ведомства, самолет рейсом Магадан-Москва прервал полет в в связи с технической неисправностью. Прокуратура организовала проверку.

9 января в Архангельске самолет авиакомпании «Россия» при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Угрозы безопасности для пассажиров не было. По данным «112», речь идет о судне Sukhoi Superjet, который «накренился» после того, как выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. При эвакуации пассажирам подали авиатрап. Телеграм-канал уточнил, что другой рейс, который должен был приземлиться в этой воздушной гавани, ушел на запасной аэродром в Мурманске.