В среду, 5 ноября, в Домодедовском городском суде началось рассмотрение уголовного дела актрисы Аглаи Тарасовой, обвиняемой в контрабанде наркотических средств. Актриса признала свою вину.

Признание и ход процесса

В суде присутствовала ее мать — народная артистка России Ксения Раппопорт, пришедшая поддержать дочь. Адвокат Тарасовой ходатайствовал о закрытом заседании, но судья отказала. Поскольку свидетели обвинения не явились, слушание перенесли на 26 ноября.

Актрисе оставили меру пресечения в виде запрета определенных действий: ей нельзя покидать дом с 00:00 до 06:00, общаться со свидетелями и пользоваться средствами связи.

От «Интернов» до «Холопа-2»

Аглая Тарасова родилась в 1994 году в Санкт-Петербурге в семье актрисы Ксении Раппопорт и бизнесмена Виктора Тарасова. После школы поступила на факультет политологии СПбГУ, но вскоре оставила учебу ради съемок.

Профильного актерского образования у нее нет, однако уже в 18 лет она получила первую заметную роль в сериале «Интерны», а затем снялась в «Гетерах майора Соколова» и «Обычной женщине».

Настоящая известность пришла в 2018 году — после фильма «Лед», за роль фигуристки Нади Лапшиной актриса получила премию «Золотой орел». Позже были «Лед-2», «Беспринципные», «Вика-ураган» и «Холоп-2», где Тарасова исполнила одну из главных ролей.

Скандалы, активизм и личная жизнь

Аглая Тарасова не раз оказывалась в центре общественного внимания — от обсуждения ее ролей до личных отношений. В разные годы СМИ писали о ее романах с актерами Ильей Глинниковым, Милошем Биковичем и режиссером Дарреном Аронофски («Реквием по мечте»). В 2021 году актрису оштрафовали за участие в несанкционированной акции в Москве.

Она также критиковала индустрию «марафонов желаний» и мотивационных блогеров, несмотря на участие в одноименном фильме.

С 2019 года Тарасова является попечителем фонда «Дети-бабочки», который помогает детям с редкими кожными заболеваниями.

В 2025 году в СМИ появлялись сообщения о ее возможных отношениях с актером Антоном Филипенко, однако официальных подтверждений этой информации не поступало.

Тарасова сейчас

В последние годы актриса активно снималась в российском кино. В 2024—2025 годах вышли драма «Воздух», комедия «Холоп-2», романтическая лента «Саша и Питер», зимняя история «Морозко» и фильм «Тополиный пух». Несмотря на уголовное дело, проекты с ее участием продолжают выходить в прокат.

Что грозит актрисе

Звезду фильмов «Лед», «Беспринципные» и «Холоп-2» задержали в августе в аэропорту Домодедово. По данным следствия, в ее электронном устройстве для курения нашли 0,38 грамма масла каннабиса. В Израиле медицинское применение продуктов каннабиса допускается по закону, однако в России это средство приравнивается к наркотическим.

Действия Аглаи Тарасовой квалифицированы по ч. 1 ст. 229.1 УК РФ — контрабанда наркотических средств. Максимальное наказание — до семи лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей. Следующее заседание суда назначено на 26 ноября 2025 года.