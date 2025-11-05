Актриса Аглая Тарасова, которую в конце августа задержали в московском аэропорту из-за вейпа с гашишным маслом, полностью признала вину по делу о контрабанде наркотиков (ч.1 ст. 229 УК РФ). Об этом сообщают агентства ТАСС и РИА Новости.

Первое заседание по делу Тарасовой проходило 5 ноября в Домодедовском городском суде, однако, как пишут «Коммерсантъ» и «Осторожно, новости», из-за неявки свидетелей процесс перенесли на 26 ноября.

«Я признаю вину в полном объеме, более подробно выскажусь в ходе дальнейшего судебного заседания», — заявила Тарасова после оглашения обвинительного заключения по ее делу.

По данным РИА Новости, адвокат актрисы просил рассмотреть дело в закрытом режиме, однако суд не согласился. Все это время Тарасову сопровождала ее мать — Ксения Раппопорт, кадры с которой публикует телеграм-канал 112.

Тарасову задержали в аэропорту Домодедово в конце августа при возвращении из Израиля. Таможенники обнаружили у нее электронное курительное устройство, внутри которого находилось масло каннабиса массой 0,38 г. Против актрисы возбудили уголовное дело о контрабанде наркотиков.

Позже, 6 сентября Домодедовский городской суд избрал Тарасовой меру пресечения в виде запрета определенных действий. До 3 ноября ей было запрещено пользоваться связью и выходить из дома с 12 ночи до 6 утра. Актриса же заявила, что «совершила большую ошибку».

«Мне страшно, я очень раскаиваюсь. Я не планирую уезжать», — подчеркнула она.

Аглае Тарасовой 31 год. Она является дочерью актрисы Ксении Раппопорт. Широкую известность Тарасова получила благодаря сериалу «Интерны» и фильму «Лед».

* употребление наркотиков наносит ущерб здоровью