Депутаты Госдумы от партии «Справедливая России — За правду» (СРЗП) Дмитрий Гусев и Елена Драпеко направили главе МВД Владимиру Колокольцеву обращение с предложением ужесточить наказание за незаконное обращение вейпов. Письмо парламентариев есть в распоряжении RTVI.

Комментируя инициативу, Гусев заявил RTVI, что сегодня вейпы «превращаются из модного аксессуара в инструмент распространения опасных веществ».

«Необходимо выработать четкую систему ответственности, которая бы обеспечивала защиту здоровья граждан, прежде всего детей и молодежи», — сказал депутат.

Гусев и Драпеко попросили Колокольцева рассмотреть вопрос о подготовке и направлении в Госдуму предложений МВД по «формированию системы ответственности за незаконное обращение вейпов». В частности, они предложили изучить возможность внесения поправок в Уголовный кодекс, которые устанавливали бы «четкие меры ответственности» за изготовление, хранение, распространение и употребление вейпов и жидкостей к ним.

В письме отмечается, что речь идет о введении мер по аналогии с составами преступлений в сфере оборота наркотических средств. По мнению авторов инициативы, это позволит «сформировать единый подход к квалификации правонарушений, ликвидировать „серую зону“ регулирования и исключить возможность злоупотреблений».

Поводом для обращения к главе МВД депутаты назвали задержание актрисы Аглаи Тарасовой в аэропорту Домодедово, у которой при досмотре был обнаружен вейп с гашишным маслом. Этот случай, говорится в письме, показал, что подобные устройства уже используются для транспортировки запрещенных веществ.

«Инцидент наглядно демонстрирует необходимость системного ужесточения контроля и введения уголовной ответственности за подобные деяния», — подчеркивается в обращении.

Актрису Аглаю Тарасову задержали в аэропорту Домодедово в конце августа по прилете из Тель-Авива. В МВД сообщили, что в ходе таможенного контроля у нее было обнаружено «электронное курительное устройство», внутри которого находилось наркотическое средство — масло каннабиса массой 0,38 г. В отношении Тарасовой возбудили уголовное дело о контрабанде наркотиков (ч.1 ст. 229 УК, до семи лет лишения свободы). 6 сентября Домодедовский городской суд избрал актрисе меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ей запрещено пользоваться связью и выходить из дома с 12 ночи до 6 утра. Сама актриса заявила, что «совершила большую ошибку». Аглая Тарасова — дочь актрисы Ксении Раппопорт. Широкую известность она получила благодаря сериалу «Интерны», а также фильму «Лед», где сыграла главную роль.

Власти готовятся полностью запретить вейпы

На федеральном уровне сложился консенсус о необходимости полного запрета этой продукции, указывают Гусев и Драпеко в обращении к главе МВД. Эту позицию поддержал в том числе президент России Владимир Путин, который одобрил инициативу губернатора Нижегородской области Глеба Никитина о проведении регионального эксперимента по запрету вейпов, напомнили депутаты.

«Когда решение о запрете фактически поддержано всеми уровнями власти, возникает следующий вопрос — какая должна быть ответственность. Сейчас действующее законодательство не дает однозначных ответов на этот счет», — говорится в письме.

Фракция «Справедливая Россия — За правду» направила проект законодательных поправок во все фракции для совместного обсуждения. Инициативу по введению строгих мер регулирования также поддержал профильный думский комитет по охране здоровья.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что осенью парламент рассмотрит законопроект о полном запрете продажи вейпов в России. По его словам, депутаты ранее уже выдвигали подобные инициативы, однако они не поддерживались правительством России. После того, как Путин назвал введение соответствующего запрета «хорошим предложением», Госдума будет готова до конца года «выйти на принятие» законопроекта, отметил Володин.