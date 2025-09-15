Зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов в интервью RTVI изложил поэтапный план борьбы с продажей вейпов, основной целью которого, по его утверждению, является защита несовершеннолетних.

Парламентарий сразу оговорил сферу действия будущего запрета: он будет распространяться именно на вейпы, а не на все никотиносодержащие продукты, подобные «Айкосу».

«У нас, слава Богу, дети не доросли еще до вот этих всех “айкосов” — мы же защищаем интересы детей», — сказал он.

Таким образом, цель закона — устранить именно тот продукт, который, по его выражению, является «доступным ядом для детского организма».

Основную угрозу Наумов видит в масштабах специализированной розничной сети, которая, по его данным, насчитывает «20 тысяч с лишним магазинов», торгующих только вейпами, что больше, чем маркетов сети «Пятерочки» и «Магнита». По его мнению, эти специализированные точки, которые «фактически просто продвигают азиатский глицерин», должны быть полностью ликвидированы.

«Надо просто закрыть эти сети, я имею в виду розничные магазины, киоски, где кроме этого ничего нет ничего — это первый шаг», — убежден парламентарий.

Для неспециализированных магазинов он предложил ввести дополнительные барьеры, чтобы сделать торговлю вейпами менее привлекательной для них.

Вибратор, ножи и QR-код: должны ли маркетплейсы продавать товары 18+ по паспорту

Парламентарий указал на возможность региональной инициативы от губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Он отметил, что если Заксобрание региона внесет законопроект, то в Госдуме его «с удовольствием рассмотрят в ускоренном порядке» при получении положительного отзыва от правительства.

«Правительство, безусловно, не должно оставаться в стороне. В любом случае нужен по таким вопросам всегда положительный отзыв правительства, если это будет региональная инициатива», — пояснил Наумов.

Ключевой принцип, который он озвучил, заключается в различном подходе к взрослым и детям.

«Не надо людей лишать этих всех привычек. Взрослые — это взрослые, взрослые сами решат. У нас сейчас это все связано исключительно с защитой детства», — заявил он.

Вместе с тем Наумов констатировал, что ужесточение ответственности за продажу вейпов несовершеннолетним не работает, а потому «надо убрать саму продажу именно в таком специализированном варианте». Взрослые же потребители, по его мнению, сохранят возможность найти способ приобрести продукцию.

«Как смерть на пожаре»: чем опасна «попкорновая болезнь» вейперов

Идея о запрете вейпов в Нижегородской области была озвучена губернатором Глебом Никитиным еще в июне. Он присоединился к позиции спикера Госдумы Вячеслава Володина, который заявил о готовности палаты обсудить полный запрет электронных курительных устройств при условии поступления соответствующей инициативы от правительства. К этому моменту в Думе уже находилось на рассмотрении несколько аналогичных законопроектов от депутатов.

Никитин объяснил свою позицию, связав использование вейпов с угрозой демографии и здоровью нации. Он особо подчеркнул, что основной группой потребителей этой продукции являются школьники.

Позже, во время встречи с президентом Владимиром Путиным в Сарове, губернатор вновь вернулся к проблеме распространения вейпов среди несовершеннолетних. Он выступил с инициативой предоставить регионам право полностью запретить оборот этой продукции — как в рознице, так и оптом — и заявил о готовности Нижегородской области стать пилотным регионом для такого запрета.

Эту инициативу поддержал и губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, пообещав бороться с вейпами так же решительно, как ранее боролся с нелегальной продажей алкоголя.

Схожей позиции придерживается и министр промышленности и торговли Антон Алиханов, который, будучи многодетным отцом, публично высказался за «тотальный запрет» вейпов. По его мнению, возрастные ограничения не всегда эффективны, а последствия употребления такой продукции для здоровья, судя по всему, являются негативными.