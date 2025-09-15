Зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов в интервью RTVI изложил поэтапный план борьбы с продажей вейпов, основной целью которого, по его утверждению, является защита несовершеннолетних.

Парламентарий сразу оговорил сферу действия будущего запрета: он будет распространяться именно на вейпы, а не на все никотиносодержащие продукты, подобные «Айкосу».

«У нас, слава Богу, дети не доросли еще до вот этих всех “айкосов” — мы же защищаем интересы детей», — сказал он.

Таким образом, цель закона — устранить именно тот продукт, который, по его выражению, является «доступным ядом для детского организма».

Основную угрозу Наумов видит в масштабах специализированной розничной сети, которая, по его данным, насчитывает «20 тысяч с лишним магазинов», торгующих только вейпами, что больше, чем маркетов сети «Пятерочки» и «Магнита». По его мнению, эти специализированные точки, которые «фактически просто продвигают азиатский глицерин», должны быть полностью ликвидированы.

«Надо просто закрыть эти сети, я имею в виду розничные магазины, киоски, где кроме этого ничего нет ничего — это первый шаг», — убежден парламентарий.

Для неспециализированных магазинов он предложил ввести дополнительные барьеры, чтобы сделать торговлю вейпами менее привлекательной для них.

Парламентарий указал на возможность региональной инициативы от губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Он отметил, что если Заксобрание региона внесет законопроект, то в Госдуме его «с удовольствием рассмотрят в ускоренном порядке» при получении положительного отзыва от правительства.

«Правительство, безусловно, не должно оставаться в стороне. В любом случае нужен по таким вопросам всегда положительный отзыв правительства, если это будет региональная инициатива», — пояснил Наумов.

Ключевой принцип, который он озвучил, заключается в различном подходе к взрослым и детям.

«Не надо людей лишать этих всех привычек. Взрослые — это взрослые, взрослые сами решат. У нас сейчас это все связано исключительно с защитой детства», — заявил он.

Вместе с тем Наумов констатировал, что ужесточение ответственности за продажу вейпов несовершеннолетним не работает, а потому «надо убрать саму продажу именно в таком специализированном варианте». Взрослые же потребители, по его мнению, сохранят возможность найти способ приобрести продукцию.

Идея о запрете вейпов в Нижегородской области была озвучена губернатором Глебом Никитиным еще в июне. Он присоединился к позиции спикера Госдумы Вячеслава Володина, который заявил о готовности палаты обсудить полный запрет электронных курительных устройств при условии поступления соответствующей инициативы от правительства. К этому моменту в Думе уже находилось на рассмотрении несколько аналогичных законопроектов от депутатов.

Никитин объяснил свою позицию, связав использование вейпов с угрозой демографии и здоровью нации. Он особо подчеркнул, что основной группой потребителей этой продукции являются школьники.

Позже, во время встречи с президентом Владимиром Путиным в Сарове, губернатор вновь вернулся к проблеме распространения вейпов среди несовершеннолетних. Он выступил с инициативой предоставить регионам право полностью запретить оборот этой продукции — как в рознице, так и оптом — и заявил о готовности Нижегородской области стать пилотным регионом для такого запрета.

Эту инициативу поддержал и губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, пообещав бороться с вейпами так же решительно, как ранее боролся с нелегальной продажей алкоголя.

Схожей позиции придерживается и министр промышленности и торговли Антон Алиханов, который, будучи многодетным отцом, публично высказался за «тотальный запрет» вейпов. По его мнению, возрастные ограничения не всегда эффективны, а последствия употребления такой продукции для здоровья, судя по всему, являются негативными.