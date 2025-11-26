Народный артист России Борис Щербаков заявил в программе RTVI «Легенда», что не может смотреть фильмы со своим участием и считает, что у него практически нет ни одной серьезной работы в кино.

«Я как-то однажды заглянул внутрь себя и спросил себя: «Боря, а что ты сыграл-то в этой жизни вот как актер? Да ты ничего не сыграл, ничего абсолютно». Ну, может быть, кроме картины Наумова «Десять лет без права переписки». Вот это единственная картина, которую я могу смотреть, остальные — нет. Но я бодрюсь: все хорошо, что ни делается, все к лучшему», — сказал Щербаков.

Он рассказал о своей роли в фильме «Берег» 1983 года по роману Юрия Бондарева, за которую получил Государственную премию СССР. По словам Щербакова, он был очень рад, что его утвердили на роль, поскольку конкурентов был очень много.

«[Режиссер Владимир] Наумов мне потом рассказал, что когда они разложили фотографии всех актеров, которые пробовались, и пригласили Бондарева, он указал на меня. Вот поэтому меня и утвердили», — вспоминает Щербаков.

Он говорит, что очень надеялся на этот фильм.

«До него я играл все время молодых людей, мальчишек. И я надеялся, что после него я перейду в другую, более старшую весовую категорию. Ну, не знаю, получилось это — не получилось…. Все какие-то в основном эпизодики маленькие. Нет, серьезной работы ни одной нет, кроме «Десять лет без права…»», — добавил Щербаков.

На вопрос, сильно ли его это беспокоит, актер ответил: «Меня уже ничего не беспокоит. Слава богу, я дожил до 75 лет, дай бог еще хотя бы немножко и хорошо».

