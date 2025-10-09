В ночь на 9 октября 87-летнего народного артиста РСФСР Александра Збруева доставили в НИИ Склифосовского с жалобами на проблемы урологического характера. Как сообщил ТАСС президент театра «Ленком» Марк Варшавер, в настоящее время опасений за состояние здоровья артиста нет.

«Сейчас опасений за его здоровье нет. Еще, может быть, несколько дней он будет находиться в больнице, и его должны выписать», — отметил Варшавер.

Он добавил, что Александр Збруев является «замечательным актером и человеком», и пожелал ему скорейшего выздоровления.

За последний месяц это уже второй случай ухудшения самочувствия у Александра Збруева. Ранее, 9 сентября, артисту стало плохо перед началом спектакля «Вишневый сад», однако тогда он отказался от госпитализации.

Как пояснял сам Збруев, причиной недомогания стало повышенное давление. «В моем возрасте это бывает — ничего такого здесь нет», — прокомментировал актер.

Днем 4 октября также появлялась информации об ухудшении здоровья Збруева: он якобы стал задыхаться и был доставлен в больницу имени Боткина.

В первый раз ему, как пишет SHOT, назначили амбулаторное лечение, но потом «приступы удушья продолжились», тогда медиков вызвали снова и артиста госпитализировали.

«Московский комсомолец» также подтверждал, что у Збруева были приступы удушья. По данным издания, ухудшение состояния произошло около 9 утра в его квартире на Малой Бронной, где ему была вызвана скорая помощь.

Позднее сам Збруев в разговоре с RTVI опроверг свою госпитализацию, заявив, что «чувствует себя прекрасно».

В то же время в пресс-службе «Ленкома» заявили, что актер находится в московской клинике для прохождения дополнительного обследования. В театре пожелали Збруеву быстрого восстановления и сообщили, что «он общается с близкими, сотрудниками театра и, как всегда, шутит».

Александр Збруев родился 31 марта 1938 года в Москве. В 1961 году он окончил Театральное училище имени Щукина и был принят в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола (ныне «Ленком»), где продолжает работать по сей день. В текущем репертуаре артиста — спектакли «Ва-банк», «Женитьба» и «Вишневый сад».

Кинодебют Збруева состоялся в 1962 году в фильме «Мой младший брат». За свою карьеру он снялся более чем в 60 кинокартинах, включая такие известные работы, как «Большая перемена», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Ты у меня одна» и «Батальоны просят огня».

Збруев — обладатель Государственной премии Российской Федерации и премии города Москвы.