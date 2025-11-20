Сыгравший в сериалах «Идиот», «Улицы разбитых фонарей», «Морские дьяволы» и «Убойная сила» Владимир Колганов арестован до 17 января, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Ранее стало известно, что актера задержали по делу об изготовлении и распространении детской порнографии.

Ходатайство о взятии Колганова под стражу по ходатайству следствия рассматривал Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга. Сам актер отказался признать вину и просил избрать ему более мягкую меру пресечения.

В пресс-релизе суда со ссылкой на следствие говорится, что в 2007 году Колганов опубликовал через свои аккаунты в соцсетях «фотографию, являющуюся материалом порнографического характера с участием несовершеннолетних лиц, в том числе не достигших четырнадцатилетнего возраста».

Кроме того, по данным СКР, в 2015 году актер «изготовил и распространил порнографический материал с участием несовершеннолетнего на своей личной странице в социальной сети». В следственном ведомстве уточнили, что все снимки, из-за которых было возбуждено уголовное дело, оставались опубликованными вплоть до того момента, когда их обнаружили правоохранители.

Вместе с Колгановым 18 ноября был задержан его друг, предприниматель Евгений Кириллов. В отношении него возбуждено уголовное дело по тем же статьям. По версии следствия, бизнесмен вместе с актером участвовал в изготовлении и распространении порноснимков 10 лет назад. Кириллова сегодня также арестовали до 17 января.

Обоим предъявлены обвинения в изготовлении и обороте порнографических материалов с изображениями детей младше 14 лет с использованием интернета (п.п. «а, г» ч. 2 ст. 242.1 УК) и использовании ребенка младше 14 лет в целях изготовления порнографических материалов группой лиц по предварительному сговору (п.п. «б, в» ч. 2 ст. 242.2 УК). Им грозит до 15 лет колонии.

Киберполиция ГУ МВД по Санкт-Петербургу уточнила, что на фотографиях, приобщенных к уголовному делу, запечатлены дети в возрасте от года до двух лет. Петербургская полиция сообщила, что был проведен рейд на частную студию, где изготавливались и распространялись порноснимки с несовершеннолетними.

СМИ обнаружили на странице Колганова в VK большое количество фотографий с разными детьми, включая полуобнаженных и полностью обнаженных. На момент появления информации о задержании актера все эти снимки оставались опубликованными, и доступ к ним не был закрыт. У самого Колганова, как он рассказывал ранее в интервью, есть сын и дочь.

За свою карьеру Колганов снялся более чем в 80 проектах, включая «Улицы разбитых фонарей-4», «Идиот», «Гибель империи», «Отец Матвей», «Ворона», «Тайны следствия», «Сельский детектив» и другие.