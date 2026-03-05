Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал терактом атаку иранских беспилотников на территорию Нахичеванской автономной республики и поручил Вооруженным силам страны подготовить ответные меры. Об этом Алиев заявил на заседании Совета безопасности 5 марта.

Президент подчеркнул, что обстрелу подверглись гражданские объекты — терминал международного аэропорта, школа и «другие территории».

«Азербайджан решительно осуждает этот гнусный террористический акт, виновные должны быть немедленно привлечены к ответственности», — заявил Алиев.

Он потребовал от иранских властей объяснений и извинений. Вооруженным силам республики поручено подготовить и осуществить ответные меры. Минобороны, Госпогранслужба и другие специальные силы приведены в состояние повышенной боевой готовности.

В то же время Алиев отметил, что Азербайджан не будет участвовать в операциях против Ирана и не позволит использовать свою территорию для действий против соседних государств.

Атаку иранских беспилотников на Нахичевань президент республики назвал «примером крайней неблагодарности». Алиев напомнил, что накануне, 4 марта, лично посетил иранское посольство в Баку и выразил соболезнования в связи с гибелью верховного лидера Исламской республики Али Хаменеи и мирных жителей в результате бомбардировок со стороны Израиля и США.

Кроме того, Азербайджан по просьбе МИД Ирана безвозмездно направил самолет для эвакуации из Ливана сотрудников местного иранского посольства, заявил Алиев.

«И в ответ на все это нанести по Нахичевани такой подлый, трусливый и бесстыдный удар?!» — возмутился азербайджанский президент.

БПЛА в Нахичевани: подробности

Днем 5 марта беспилотник врезался в здание терминала международного аэропорта Нахичевани, еще один дрон упал рядом со школой в селе Шакерабад. МИД Азербайджана передал иранскому послу ноту протеста и потребовал от Тегерана объяснений. Также ведомство предупредило, что Баку оставляет за собой право на ответные действия.

Минобороны Азербайждана заявило, что Нахичевань атаковали четыре иранских дрона. Один из них сбили азербайджанские военные, остальные БПЛА «были нацелены на гражданскую инфраструктуру». Беспилотник, направленный на школу, не достиг цели и разбился рядом со зданием, заявило военное ведомство.

По данным Минздрава Нахичевани, за медицинской помощью обратились четыре человека. Двое из них получили черепно-мозговую травму, у двоих — тупая травма спины, передает Minval. Трое пострадавших — сотрудники аэропорта, еще один — пассажир, ожидавший посадку на рейс, уточнили в Генпрокуратуре Азербайджана.

После атаки БПЛА возбуждено уголовное дело по статьям о терроризме и действиях, создающих угрозу авиационной безопасности.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади отверг причастность Тегерана к запуску беспилотников на территорию Азербайджана. По словам замминистра, Иран «не наносит ударов по соседним странам», но атакует военные базы США и Израиля в других регионах.

В Генштабе ВС Ирана заявили, что Исламская республика «уважает суверенитет всех стран, особенно мусульманских и соседних», и возложили на Израиль ответственность за атаку на Нахичевань.

«Такие действия незаконного сионистского режима, направленные на подрыв отношений между мусульманскими странами с помощью различных средств, хорошо задокументированы. Согласно проведенным расследованиям, эти действия были предприняты режимом с целью обвинить Иран», — говорится в заявлении Генштаба.

Минобороны Азербайджана назвало подобную реакцию со стороны Тегерана «вопиющим отрицанием». Тот факт, что беспилотники были направлены в Нахичевань вооруженными силами Ирана, установлено с помощью технических средств, заявили в военном ведомстве. В Минобороны республики ожидают, что Иран прекратит отрицать причастность к инциденту, принесет извинения и накажет виновных.