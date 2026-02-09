Американская The Coca-Cola Company подала иски сразу в два арбитражных суда в России — в Москве и Новосибирске. Компания намерена пресечь попытки российских компаний использовать название популярного напитка и выводить на отечественный рынок напитки под известным брендом, пишет Sostav.

В иске, поданном в Арбитражный суд Москвы, The Coca-Cola Company требует запретить ООО «Кока-Кола Компании», зарегистрированной в Южной Осетии, использовать обозначение «КОКА-КОЛА» («COCA-COLA») в составе фирменного наименования на территории России. Речь идет, в частности, о производстве безалкогольных напитков и упакованной питьевой воды, оптовой и розничной торговле напитками, а также о сельскохозяйственной деятельности — выращивании зерновых культур и разведении молочного крупного рогатого скота.

Представитель истца на заседании суда в декабре 2025 года говорил, что в продаже была выявлена поддельная Coca-Cola, на этикетке которой изготовителем указана компания из новосибирского Искитима «ПКВ», а производителем — южноосетинское ООО «Кока-кола Компании», имеющее официально зарегистрированный филиал в Москве, передает телеграм-канал «РИА Новости: дела арбитражные».

К новосибирскому производителю напитков The Coca-Cola Company также подала иск, направив его в областной Арбитражный суд в ноябре 2025 года. Американский гигант требует запретить ООО «ПКВ» использование обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с общеизвестным товарным знаком Coca-Cola и несколькими зарегистрированными в России товарными знаками, в отношении продукции 32 класса МКТУ (безалкогольные напитки).

В рамках иска к новосибирской компании Coca-Cola также требует:

прекратить действия нескольких деклараций о соответствии,

пресечь введение в гражданский оборот контрафактной продукции,

изъять и уничтожить товары с оспариваемой маркировкой за счет ответчика,

взыскать компенсации за нарушение исключительных прав в размере 5 млн рублей.

установить судебную неустойку в размере 100 тыс. рублей за каждый день неисполнения решения суда в части неимущественных требований.

В январе 2026-го иск был принят судом к рассмотрению. Очередное заседание намечено на конец марта.

В свою очередь южноосетинская «Кока-кола Компании» начала в Москве разбирательство с американской Coca-Cola. В начале февраля компания направила заявление в Суд по интеллектуальным правам, инициировав процедуру прекращения правовой охраны четырех товарных знаков производителя напитков из США ввиду их неиспользования в России. Речь идет о товарных знаках со словесным элементом Coca-Cola в цветном и черно-белом исполнении, в том числе о товарном знаке, зарегистрированном в СССР еще 1927 году, а также о знаке, имеющем статус общеизвестного в России с 1996 года.

Перед этим южноосетинская компания подала в Роспатент заявку на регистрацию своего товарного знака, представляющего собой комбинированное обозначение со словом Coca-Cola в красно-белом цвете, практически неотличимое от брендов The Coca-Cola Company, пишет РИА Новости. Ведомство уведомило заявителя о сходстве его обозначения с брендами американского производителя, что «является препятствием для предоставления правовой охраны заявленному обозначению».

После этого южноосетинская компания инициировала в суде процедуру досрочного прекращения правовой охраны противопоставленных товарных знаков «в целях преодоления указанного препятствия». Такая процедура предполагает направление правообладателю предложения обратиться в Роспатент «с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак», отмечает РИА Новости. В случае отказа правообладателя заинтересованное лицо через два месяца может подать иск об аннулировании неиспользуемых товарных знаков.

Суд по ходатайству ООО «Кока-кола Компании» принял предварительные обеспечительные меры, запретив Роспатенту выносить решение по его заявке до вступления в законную силу решения суда по настоящему делу. Южноосетинская компания должна подать иск до 18 марта.