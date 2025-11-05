Сразу две американские компании, покинувшие российский рынок, — Coca-Cola и Starbucks — зарегистрировали в России свои товарные знаки, обнаружили ТАСС и РИА Новости.

Согласно данным Роспатента, на которые обратили внимания агентства, 5 ноября государственную регистрацию получили товарные знаки «Кока-кола» и «Спрайт». Тем самым были исполнены заявки, которые The Coca-Cola Company (в документе «Дзе Кока-Кола Компани») подала в российскую федеральную службу 23 апреля.

Срок действия исполнительного права на эти знаки установлен на 10 лет — до 2035 года.

«Кока-кола» и «Спрайт» в виде «словесных знаков» зарегистрированы по классу 32 международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Он объединяет безалкогольные напитки, в том числе фруктовые соки и нектары, а также газированную и минеральную воду.

Также 5 ноября госрегистрацию в России получил «изобразительный товарный знак» Starbucks в виде лица двухвостой русалки в белом и зеленом цветах, следует из данных Роспатента. В документе указано, что американский правообладатель Starbucks Corporation («Старбакс Корпорейшн») подал заявку еще 29 мая 2024 года.

Исполнительное право на этот знак будет действовать 9,5 года — до мая 2034-го.

Изображение лица русалки, которое представляет собой часть логотипа Starbucks, зарегистрировано по классу 21 МКТУ, которое включает кофеварки и чайники, емкости для напитков и трубочки для питья, фильтры для кофе, подставки, подсвечники и статуэтки, а также разнообразную посуду.

Как пишет РИА Новости, «под соответствующим брендом американская компания будет предоставлять услуги кофе-баров с возможностью брать еду и напитки на вынос, продавать чайные и кофейные напитки, фильтры для кофе, посуду, а также администрировать программу лояльности потребителей».

Только за последние дни свои товарные знаки зарегистрировали несколько ранее ушедших из России компаний, например, американская сеть ресторанов Pizza Hut, французская компания Christian Dior, платежная система Visa.

Глава Роспатента Юрий Зубов ранее пояснил, что регистрация товарных знаков западными компаниями, ушедшими из России, не обязательно означает, они готовы вернуться.

«Если иностранные компании подают заявки на продление регистрации своих брендов, нельзя однозначно сказать, возвращаются они или нет. Это вопрос, скорее, сохранения репутации, устойчивости бренда, возможности его защиты», — сказал он в рамках Петербургского международного экономического форума-2025.

Ниши заняты, «поезд ушел»

В 2022 году после начала военной операции на Украине многие западные компании, включая Coca-Cola и Starbucks, заявили сначала о приостановке деятельности в России, а вскоре и о полном уходе с российского рынка.

Преемником бренда Coca-Cola стала марка «Добрый», продукция которой выпускается в России на бывших заводах американской компании. Также можно по-прежнему купить оригинальные напитки Coca-Cola, которые завозятся из других стран.

В июне 2024 года стало известно, что The Coca-Cola Company подала в Роспатент заявки на регистрацию своих товарных знаков Coca-Cola, Sprite и Fanta. Управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин тогда пояснил «Ведомостям», что компания таким образом пытается сохранить права на эти бренды в России.

Что касается Starbucks, которая на момент ухода из России насчитывала 130 сетевых кофеен по всей стране, то ее активы купили рэпер и бизнесмен Тимати (Тимур Юнусов), ресторатор Антон Пинский и холдинговая компания «Синдика». Кофейни работают под новым названием Stars Coffee.

В марте 2025 года компания Starbucks зарегистрировала в Роспатенте свой логотип целиком в виде бело-зеленой двухвостой русалки в короне со звездой. Заявка была подана в мае 2024-го.

Президент России Владимир Путин не раз высказывал убеждение, что иностранные компании ушли из России «по принуждению» западных политических элит, и что многие при этом «подставили» российских партнеров.

На встрече с деловыми кругами в мае глава государства сказал, что Россия готова принять компании, желающие вернуться, но предупредил, что «постелить дорожку» им никто не должен, потому что они «поставили трудовые коллективы в сложное положение и “смылись”».

В марте Путин поручил правительству актуализировать перечень зарубежных компаний, прекративших работу в России, а также разработать процедуру согласования их возвращения с определенными условиями. Однако если ниши западных компаний уже заняты российским бизнесом, то «поезд ушел, привилегий и преференций для возвращающихся не будет», заявил президент.