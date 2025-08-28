Михаил Попков, известный также как «ангарский маньяк», дал признательные показания по новым эпизодам совершенных им убийств, сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области. Возобновлено расследование уголовного дела по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, приостановленное в 2008 году.

По версии следствия, в августе 2008 года Попков в Ангарске встретил двух женщин, с которыми у него произошла ссора. В итоге «ангарский маньяк» задушил веревкой одну спутницу, потом вторую, отметили в СК.

Свою вину в этих преступлениях Попков признал полностью. Следователи ходатайствуют об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Таким образом число жертв «ангарского маньяка» достигло 89 человек, на троих он совершил покушение.

Попков был задержан во Владивосток в июне 2012 года, куда он поехал за новой машиной. По версии следствия, убийства он совершал с 1992 года, при этом до 1998-го был действующим сотрудником милиции. Тела женщин с признаками насильственной смерти находили в разных районах Иркутской области, в основном в лесах, а также на кладбище и обочинах дорог.

«Ангарский маньяк» начал признаваться в новых убийствах в 2023 году, из-за этого он часто бывает «в разъездах» в ходе следственных действий. Член Совета при президенте России по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева говорила RTVI, что массовое раскрытие давних преступлений по признаниям пожизненно осужденных «очень опасная практика».

«Им терять нечего, и они, поверьте, готовы дать любые показания, чтобы какие-то поблажки были, чтобы прокатиться, может быть, в Москву — для них это целое приключение», — говорила она.

В июле 2025 года «ангарский маньяк» признал вину в убийстве женщины в ангарском парке за ДК «Современник» в мае 2011 года. По версии следствия, Попков встретил там прохожую и во время беседы между ними возникла ссора, мужчина нанес ей несколько ударов топором, после облил погибшую горючей жидкостью, поджег и скрылся.