Житель поселка Хужир Ольхонского района Иркутской области арестован по делу о гибели китайских туристов во время экскурсионной поездки на озере Байкал. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следователей, 35-летний мужчина организовывал и координировал незаконные экскурсий, которые приносили ему основной доход, распределявшийся между исполнителями. Арестованному предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК).

Ключевую роль обвиняемого в нелегальном бизнесе подтверждают телефонные звонки, переписки и множество денежных переводов в крупных размерах, сообщили в СК. Все это, по мнению следствия, говорит об устойчивом характере вовлеченности мужчины в противоправную деятельность и получении существенного дохода, «несовместимого с его статусом неработающего лица».

Автомобиль «УАЗ», перевозивший восьмерых туристов, попал в ледяную трещину на озере Байкал и затонул 20 февраля. На видео, опубликованном очевидцами, видно как машина уходит под воду за несколько секунд. Местные жители бросили пострадавшим веревку, однако выбраться удалось только одному пассажиру.

Находившийся за рулем 44-летний житель Малого Хужира и семеро туристов, включая 12-летнюю девочку, погибли.

Как сообщили в МЧС, ширина ледового разлома составляла три метра, глубина в месте аварии достигает 18 метров. В Ассоциации туроператоров России отметили, что организаторы экскурсии не согласовали ее маршрут ни с туристическими компаниями, ни со спасательными службами.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что информацию о гибели туристов направили в генконсульство КНР в Иркутске. Он также отметил, что выезд на ледовую переправу был категорически запрещен.

Когда стало известно о двух других ЧП, случившихся на Байкале после инцидента, Кобзев выразил сожаление, что произошедшее «ничему не научило людей» и анонсировал совещание с целью принятия мер для изменения ситуации.