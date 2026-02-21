На Байкале завершились водолазные работы по поиску тел туристов, которые днем 20 февраля провалились под лед в микроавтобусе, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. На поверхности подняты тела всех восьми погибших, следователи установили их личности.

Единственного выжившего мужчину допросили. Турист не пострадал, его состояние оценивается как удовлетворительное, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления Следственного комитета. На месте происшествия работали пять водолазов и два спасателя.

Инцидент произошел днем 20 февраля недалеко от мыса Хобой в Ольхонском районе. Машина, в которой находились девять человек, попала в ледовый разлом шириной три метра и провалилась. Глубина в месте происшествия составляет 18 метров, уточнили в МЧС. Погибли семь туристов, включая 14-летнего ребенка, и водитель.

По данным Baza, автомобиль перевозил китайских туристов. За рулем находился 44-летний Николай Доржеев из деревни Малый Хужир на острове Ольхон, он погиб. Как отмечает Baza, мужчина перевозил туристическую группу по озеру вопреки запретам властей. По предварительным данным, водитель решил «проскочить» трещину на льду, но машина провалилась в воду. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), маршрут не был согласован с турфирмами и спасательными службами.

Гид и местный житель в разговоре с «Московским комсомольцем» рассказал, что был у трещины, где произошло происшествие. По его словам, стоять возле нее на ногах безопасно, но прыгать и бегать через нее нельзя. Ситуация осложняется для тех, кто проезжает мимо нее на транспорте — водитель должен заранее останавливаться и проверять состояние льда.

«На той местности есть еще несколько сколов и трещин, все местные водители знают, что участок там опасный, объезжают его или двигаются аккуратно», — утверждает собеседник «МК».

Он добавляет, что анализ подобных происшествий показывает, что у гида, который сидел за рулем автомобиля, не хватило опыта. «Тысячи водителей спокойно и безопасно проезжают подобные участки, но один решает поступить иначе», — заключил местный житель.

После произошедшего вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко предложила ужесточить контроль за выездом на лед Байкала. По словам депутата, в местах массового скопления туристов, включая Ольхон и Листвянку, должны дежурить спасатели, а у нарушителей нужно конфисковывать транспортные средства.

Кроме того, Абрамченко предложила масштабно информировать туристов в самолетах, гостиницах и ресторанах о правилах безопасности. Туроператоры, в свою очередь, должны предупреждать их о рисках, особенно при «диком туризме».

«Пока есть спрос на «дешево и с ветерком на УАЗике», будут и предложения. <…> Туристы должны понимать, что выезд на лед на обычном автомобиле — это не приключение, а игра в «русскую рулетку». Нельзя полагаться на авось и “многолетний опыт” частного водителя. <…> [Это осознание] поможет искоренить теневой рынок и необорудованные переправы», — убеждена Абрамченко.

Новые инциденты на Байкале

Вечером 20 февраля спасатели, которые возвращались с поисковых работ от мыса Хобой, обнаружили застрявший в «ледяной ванне» легковой автомобиль. Инцидент произошел в Куркутском заливе в пяти километрах от берега.

В салоне находились женщина и подросток, самостоятельно выбраться из транспортного средства они не смогли. Спасатели эвакуировали пострадавших на свой борт, машину достали из воды при помощи буксировочного троса, а затем транспортировали на берег.

Утром 21 февраля произошел провал в ледяной нажим автомобиля JAC, в котором находились четверо туристов. Задние колеса автомобиля провалились в воду. МЧС передает, что люди не смогли выбраться сами и сообщили, что замерзают. Спасатели доставили их в Сахюрту.

«Водители транспортных средств грубейшим образом нарушили запрет выезда на лед вне ледовых переправ, что привело к очередным происшествиям в акватории озера Байкал», — заявили в МЧС.

В МВД предупредили, что выезд транспорта на лед вне открытых ледовых переправ категорически запрещен, назвав нарушение запрета «безрассудными действиями» с трагическими последствиями.