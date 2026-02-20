В Ольхонском районе, где днем 20 февраля под лед ушла «буханка» с китайскими туристами, обнаружили тела семи человек, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), маршрут не был согласован с турфирмами и спасательными службами.

Как сообщили в МЧС, инцидент произошел неподалеку от мыса Хобой. По данным ведомства, УАЗ с туристами провалился в разлом, ширина которого составляет 3 м, глубина — 18 м. В пресс-службе добавили, что планируется проведение дополнительных водолазных работ.

В АТОР отметили, что погибшие туристы из Китая организовали поездку напрямую с местным жителем. По информации организации, в районе, где произошло ЧП, лед был слишком тонким, в отличии от официально открытых ледовых маршрутов.

Baza сообщает, что машиной управлял 44-летний Николай Доржеев из деревни Малый Хужир на острове Ольхон, который оказался среди погибших.

«Предварительно он решил “проскочить” трещину на льду, но машина провалилась в воду — Николай и семь китайских туристов утонули. Их тела уже нашли», — говорится в посте.

По информации телеграм-канала, у мужчины остались двое детей и жена, которая вместе с супругом проводила экскурсии для туристов, рассказывала о языческой культуре, местных традициях и обрядах.

По сведениям Mash, основной сферой деятельности Доржеева была работа тренером по футболу. РЕН ТВ пишет, что он трудился в Ольхонской детско-юношеской спортивной школе. За 28 лет работы из его секций вышли более 10 мастеров спорта и 30 кандидатов в мастера спорта России.

Напомним, инцидент произошел сегодня, 20 февраля, в 15:30 по местному времени (10:30 мск). По данным прокуратуры, одному из туристов удалось спастись. Возбуждено уголовное дело о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование контролирует надзорное ведомство.

Губернатор региона Игорь Кобзев сообщил, что генконсульство КНР в Иркутске проинформировано о произошедшем. Он подчеркнул, что выезд на ледовую переправу был категорически запрещен.

В настоящее время, как сообщает Mash, на участке установлены ограничительные ленты и действует полный запрет на движение транспорта.