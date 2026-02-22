В соцсетях появилось видео трагедии на Байкале, в результате которой под лед провалился и затонул микроавтобус с туристами. Первым запись опубликовал телеграм-канал «ДТП 38RUS».

На кадрах видно, что «буханка» скрылась под водой за считаные секунды. Местные жители пытались помочь туристам — к УАЗу бросили веревку, чтобы вытянуть одного из тонувших мужчин. Он оказался единственным спасшимся.

Инцидент произошел днем 20 февраля у мыса Хобой на острове Ольхон. Автомобиль попал в ледовый разлом шириной около трех метров и провалился. В МЧС уточнили, что глубина в этом месте достигает 18 метров. По предварительной информации, водитель пытался «проскочить» трещину во льду. Погибли восемь туристов и водитель.

21 февраля водолазы подняли на поверхность их тела. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что среди погибших были три женщины 28 лет, две путешественницы 31 года и 40 лет, мужчина 27 лет и 12-летняя девочка.

В СУ СК России по Иркутской области рассказали, что допросили единственного выжившего мужчину, супругу погибшего водителя, ставшую свидетельницей трагедии, а также владельцев и сотрудников отеля, где остановились туристы.

По информации Baza, за рулем находился 44-летний Николай Доржеев из деревни Малый Хужир на острове Ольхон. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что маршрут не был согласован ни с туркомпаниями, ни со спасательными службами. Возбуждено уголовное дело о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ход расследования находится на контроле прокуратуры.

После этой трагедии на Байкале произошло еще два ЧП. Вечером 20 февраля спасатели, возвращавшиеся с поисков у мыса Хобой, вытащили из «ледяной ванны» автомобиль с женщиной и подростком. Утром следующего дня были спасены четверо туристов, автомобиль которых частично провалился в воду.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что трагедия с китайскими туристами «ничему не научила людей». Он сообщил, что на следующей неделе состоится совещание с участием профильных министерств и ведомств, включая структуры, отвечающие за туризм и транспортную безопасность. По его словам, нужны реальные меры для изменения ситуации. Кобзев напомнил, что ледовая дорога закрыта из-за состояния льда.