Арестованная в декабре по делу о превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) главный врач псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко занимала должности трех врачей одновременно — терапевта, пульмонолога и инфекциониста. Об этом сообщают Baza и РИА Новости.

Таким образом ей удавалось увеличить заработную плату до 160-180 тыс. рублей, утверждает телеграм-канал.

Повторейко занимала должность главврача ГБУЗ ПО «Псковская областная инфекционная клиническая больница» с 2020 года. Следствие считает, что с января 2023 года по октябрь 2024 года женщина заставляла своих подчиненных вносить в медицинские документы ложные данные о применении дорогостоящих препаратов.

На основе этих отчетов главврач выставляла завышенные счета Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Псковской области. По данным Следственного комитета (СК), за это время больница получила около 200 млн рублей.

Кроме того, источники Baza и РИА Новости утверждают, что с 2022 по 2024 год женщина получала выплаты от крупнейших мировых фармкомпаний и их российских филиалов — Pfizer, AstraZeneca, Johnson&Johnson и Boehringer Ingelheim. Общая сумма вознаграждений составляет около 720 тыс. рублей, однако издания не уточняют, за что Повторейко получала средства.

В конце декабря главу учреждения здравоохранения арестовали. Ей предъявили обвинение в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК).

Ранее в феврале в Санкт-Петербурге задержали патологоанатома, которого подозревают в незаконной продаже тел для изъятия органов. Мужчине предъявили обвинения в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), подстрекательстве к превышению должностных полномочий (ч. 4 ст. 33, п. «е» ч. 3 ст. 286 УК), получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК), даче взятки (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК).

По данным СК, нелегальную торговлю биоматериалами организовал представитель неназванной коммерческой организации — зачастую части тел использовали как опытные образцы в косметологии, хирургии и стоматологии. За участие в этой схеме заведующий патологоанатомическим отделением систематически получал не менее 500 тыс. рублей.