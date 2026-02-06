В Санкт-Петербурге задержали заведующего патологоанатомическим отделением Александровской больницы и представителя коммерческой организации. Их подозревают в незаконной продаже невостребованных тел для изъятия органов, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета (СК).

Следствие установило, что схему нелегальной торговли биоматериалами из больничного морга разработал представитель коммерческой организации. Он договорился с заведующим патологоанатомическим отделением о передаче тел с целью изъятия внутренних органов, костных тканей и их частей. Взамен на это врач систематически получал денежное вознаграждение в размере не менее 500 тыс. рублей.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк уточнила, что незаконный вывоз частей тел умерших продолжался на протяжении длительного времени. Чаще всего это были тела граждан, которые вели асоциальный образ жизни и у них не было родственников. Биоматериалы передавались различным коммерческим организациям — их использовали в качестве опытных образцов в косметологии, хирургии и стоматологии.

Кроме того, правоохранители зафиксировали случаи подмены тел умерших. По словам Волк, это делалось для того, чтобы случайно объявившиеся родственники не могли заподозрить медучреждение в махинациях.

В результате против сотрудника Александровской больницы и представителя коммерческой организации возбуждены уголовные дела по статьям о превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), подстрекательстве к превышению должностных полномочий (ч. 4 ст. 33, п. «е» ч. 3 ст. 286 УК), получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК), даче взятки (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК).

На рабочих местах фигурантов проведены обыски, в ходе которых были обнаружены и изъяты части тел. Следователи выясняют все детали произошедшего, решается вопрос об избрании меры пресечения.