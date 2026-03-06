Израильские ВВС уничтожили подземный бункер убитого верховного лидера Ирана Али Хаменеи под его резиденцией в Тегеране. Об этом сообщается в телеграм-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В операции участвовали около 50 истребителей. Бункер находился под комплексом зданий иранского руководства в центре Тегерана и использовался Хаменеи как защищенный командный центр для чрезвычайных ситуаций, заявили в ЦАХАЛ.

Площадь бункера охватывала несколько центральных городских улиц. Он был оборудован многочисленными входами и выходами и переговорными комнатами.

В ЦАХАЛ уточнили, что иранский лидер был убит в ходе израильской операции «Рычащий лев» прежде, чем успел воспользоваться бункером, но объект продолжал использоваться высокопоставленными иранскими чиновниками.

«Подземный комплекс был создан режимом как база для осуществления военной деятельности и экстремистской идеологии против государства Израиль и западного мира», — говорится в заявлении ЦАХАЛ.

В израильской армии добавили, что бункер был одним из важнейших военных командных центров иранского руководства. Удар по нему «еще больше ухудшает возможности командования и контроля» со стороны Тегерана, заявили в ЦАХАЛ.

Нанесению удара предшествовал длительный процесс сбора разведданных, а также проведение исследований разведывательным управлением Армии обороны Израиля, добавляется в пресс-релизе.

Израиль и США начали боевые действия против Ирана 28 февраля. В результате ударов был убит верховный лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи, а также другие представители руководства страны.

5 марта начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир заявил о переходе Израиля к следующей фазе операции против Ирана. Предыдущий этап, по словам генерала, позволил Израилю добиться «почти полного» превосходства над Ираном в воздухе и уничтожить 80% его систем ПВО. По словам Замира, на втором этапе кампании планируется нанести «больший ущерб основам режима и его военному потенциалу».