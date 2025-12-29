Министерство обороны Сирии объявило, что армейские подразделения вошли в центры провинций Латакия и Тартус «для восстановления безопасности», передает агентство Anadolu. Там продолжаются столкновения между представителями местных властей и алавитами — шиитским меньшинством, к которому принадлежит семья свергнутого президента Башара Асада. Именно в этих прибрежных провинциях находятся две российские военные базы, судьбу которых Москва продолжает обсуждать с новыми властями республики.

Протесты в прибрежных районах Сирии вспыхнули после теракта в алавитской мечети в районе Хомса — в результате взрыва в пятницу, 26 декабря, погибли 8 человек, 18 были ранены. Это стало очередным нападением на общину, которую причисляют к сторонникам свергнутого президента Башара Асада, поскольку он и его семья относятся к алавитам.

Это мистическая ветвь шиитского ислама, которую сунниты — как традиционные, так и радикальные — считают еретическим учением (как, собственно, и весь шиизм).

Ответственность за взрыв взяла на себя местная малоизвестная джихадистская группировка, воюющая с «отступниками». И хотя сирийские официальные лица осудили атаку на мечеть, ситуация быстро вышла из-под контроля.

Алавиты начали выходить на демонстрации, только в воскресенье в них приняли участие тысячи протестующих. К протестам призвал алавитский шейх Газаль Газаль — бывший муфтий Латакии, а ныне глава Высшего алавитского исламского совета в Сирии и за рубежом. По данным турецкого агентства Anadolu, шейх агитровал своих сторонников добиваться не только международной защиты, но и «политического федерализма».

По официциальной версии властей Сирии, в беспорядках участвуют «вооруженные группировки, связанные с бывшим режимом Башара Асада». Как передает сирийское госагентство SANA со ссылкой на минобороны страны, армейские подразделения при поддержке бронетехники вошли в центры городов после эскалации нападений «бандитских группировок» на жителей и сотрудников служб безопасности.

«В результате нападений остатков свергнутого режима на силы безопасности и мирных жителей во время протестов погибли три человека и 60 получили ранения», — утверждает SANA.

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), которая базируется в Великобритании, подтвердила три смерти в рядах сирийских сил безопасности, которые пытались разнять протестующих алавитов и участников проправительственых «контрпротестов».

«Фотограф агентства Associated Press в Латакии видел, как проправительственные контрпротестующие забрасывали камнями алавитских демонстрантов, а группа протестующих избивала контрдемонстранта, перешедшего на их сторону. Силы безопасности попытались разогнать обе стороны и произвели выстрелы в воздух», — передает France24 со ссылкой на коллег.

Так, фотокорреспондент AP видел в местных больницах тела четырех человек, погибших в столкновениях. У троих были ранения головы, нанесенные, судя по всему, камнями, а еще у одного — пулевое ранение в грудь.

Еще весной и летом 2025 года из провинций Тартус и Латакия поступали сообщения о массовых убийствах алавитов, как и об угрозе для других меньшинств — друзов (за них вступался Израиль) и христиан. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявлял, что в Сирии «происходят убийства целых семей, в том числе женщин и детей» и «внесудебные казни по конфессиональному признаку».

В интервью RTVI замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин подтвердил, что в Москве «внимательно следят» за тревожными новостями из прибрежных регионов Сирии.

«Мы, конечно, внимательно следим за этим. То, что вы сказали, — это имело место. Мы видим и отмечаем, что сирийское руководство пытается разобраться в случившемся. Наверное, вы знаете о том, что назначены специальные комиссии по расследованию случившегося, по наказанию того, кто допустил, возможно, какие-то ошибки и неправильные действия», — говорил Сергей Вершинин.

Также замминистра подтвердил, что российские военные базы в Латакии (аэродром Хмеймим) и Тартусе (пункт материально-технического обеспечения ВМФ России) в Сирии функционируют.

«Главный, наверное, ответ на ваш вопрос состоит в том, что эти базы сейчас действуют, и они вносят хороший, стабилизирующий «факт» в общую ситуацию в этом регионе», — так дипломат ответил на вопрос о том, каков сейчас статус соглашений между Москвой и Дамаском по военным базам.

На вопрос RTVI о том, нет ли у России проблем из-за того, что ее ВКС боролись в Сирии с группировками, в которых состоял нынешний сирийский президент, Сергей Вершинин ответил лаконично: «Проблем нет».

Ранее RTVI обратил внимание на интервью нового главы МИД Сирии в правительстве переходного периода Асаада Хасана аш-Шибани. В интервью журналу «Аль-Маджалла» он изложил свою версию падения режима Башара Асада в декабре 2024 года. В частности, аш-Шибани утверждал, что незадолго до взятия Дамаска вооруженная оппозиция открыла «прямой канал связи» с российской стороной и убедила Москву отказаться от военной поддержки своего союзника.