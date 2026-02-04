Генеральная прокуратура Рооссии сообщила о признании нежелательной деятельности на территории страны немецкой организации Bundesverband Russischsprachiger Eltern e.V. (BVRE, Федеральная ассоциация русскоязычных родителей). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно заявлению надзорного органа, эта структура осуществляет действия, направленные на разжигание розни среди русскоязычного населения Германии, а также оказывает давление на лиц, выражающих поддержку политике российских властей.

Кроме того, в сообщении Генпрокуратуры указывается, что организация публично критикует проведение специальной военной операции на Украине и выступает за увеличение объемов военной помощи Киеву.

Ведомство также заявляет, что BVRE осуществляет взаимодействие с организациями, ранее признанными нежелательными в России, и оказывает активную поддержку мероприятиям информационного характера для представителей ЛГБТ*-сообщества.

BVRE позиционирует себя как объединение некоммерческих ассоциаций, работающих в социальной, культурной и образовательной сферах.

Ранее, 2 февраля, Минюст России внес в перечень нежелательных на территории страны организаций International Women’s Media Foundation (IWMF)**. Эта структура была основана в 1990 году. Она базируется в Вашингтоне, заявляя своей миссией поддержку и продвижение женщин в журналистике по всему миру.

В конце января Генпрокуратура заявила о признании нежелательной деятельности на территории страны криптобиржи WhiteBit** и связанной с ней группы W Group**. По утверждению ведомства, платформа используется для транзакций в рамках схем по незаконному выводу капитала и иной противоправной деятельности.

В прокуратуре также утверждают, что с начала военной операции на Украине биржа системно поддерживает украинские вооруженные формирования, перечислив в 2022 году около $11 млн, часть которых пошла на закупку дронов. Кроме того, по данным ведомства, WhiteBit** с мая 2022 года оказывает техническую поддержку украинской правительственной фандрайзинговой платформе United24.

*«Международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено.

** организация признана в России нежелательной, ее деятельность запрещена