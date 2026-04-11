В Краснодарском крае в результате ночной атаки беспилотников повреждены несколько домов, а также возник пожар на нефтебазе. Об этом сообщили в оперштабе региона в субботу, 11 апреля.

В Новороссийске обломки БПЛА повредили два многоквартирных дома и один частный, пострадавших нет. В домах выбило окна в трех квартирах, в частном доме повреждено остекление.

Фрагменты дрона также упали на складе одного из предприятий в Новороссийске. Возник пожар, который оперативно потушили.

Кроме того, в Крымске из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы. Пострадавших нет, пожар потушили к утру. К работам по ликвидации последствий привлекли 80 человек и 29 единиц техники.

Всего за прошедшую ночь, в период с 20.00 мск 10 апреля по 7.00 мск 11 апреля, силы ПВО перехватили и уничтожили 99 украинских беспилотников над регионами, следует из сводки Минобороны. Помимо Кубани, дроны сбили над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Ростовской, Калужской, Курской областей и над акваториями Азовского и Черного морей.